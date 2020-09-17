Верховна Рада України ухвалила в другому читанні і в цілому законопроєкт, який дозволить територіальним громадам фінансово не залежати від районів.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону № 3614 проголосували 287 народних депутатів.

Документом передбачається, що сільські, селищні, міські бюджети більше не залежатимуть від районів. Так, всі 1470 територіальних громад, межі яких затвердив Уряд, перейдуть на прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом з січня 2021 року.

До бюджетів громад будуть надходити: податок на доходи фізичних осіб 60%; місцеві податки і збори; рентні платежі; акцизний податок; доходи від використання комунального майна; плата за надання адміністративних послуг тощо.

Згідно з пояснювальною запискою, метою законопроєкту є:

• розмежування доходів і видатків між бюджетами районів і територіальних громад;

• встановлення складу доходів і видатків бюджетів територіальних громад, що будуть сформовані за рішенням Кабінету Міністрів (в обсягах, що були закріплені за бюджетами міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад);

• встановлення рівних умов для сільських, селищних, міських територіальних громад у бюджетному забезпеченні.

Відтак, територіальні громади мають стати незалежними (органи влади районного рівня не матимуть на них ні адміністративного, ні фінансового впливу).

Очікується, що цей законопроєкт сприятиме здійсненню реформи децентралізації та передачі фінансів на місця.