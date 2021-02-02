Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт про посилення відповідальності за перевищення норм габаритно-вагового контролю на дорогах.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Проєкт закону № 3742 підтримали 308 нардепів.

Метою законопроєкту є: запобігання руйнування автомобільних доріг загального користування, в тому числі вдосконалення здійснення габаритно-вагового контролю транспортних засобів із залученням органів місцевого самоврядування.

Як пояснили в Міністерстві інфраструктури України, документ покликаний законодавчо закріпити можливість фіксації порушень габаритно-вагових параметрів в автоматичному режимі.

Законопроєкт розширює повноваження “Укртрансбезпеки” в частині здійснення габаритно-вагового контролю (відомству надається право стягувати в судовому порядку плату за проїзд для вантажівок, які порушують габаритно-вагові параметри).

Крім цього, законопроєкт встановлює відповідальність вантажовідправника як першої ланки в вантажних перевезеннях і значно підвищує відповідальність автоперевізників за недотримання габаритно-вагових норм.

Законопроєкт вводить нові штрафи за порушення габаритно-вагових параметрів, а саме:

1. Штраф для вантажовідправників за порушення при внесенні відомостей до товарно-транспортних накладних або інших документів на вантаж у розмірі 34 тис. гривень.

2. Штраф для користувачів (власників) транспортних засобів за перевищення встановлених законодавством габаритно-вагових норм залежно від відсотка перевантаження:

• до 2% включно в розмірі 1700 грн;

• від 2% до 5% в розмірі 5100 грн;

• від 5% до 10% в розмірі 8500 грн;

• від 10% до 20% в розмірі 17 тис. грн;

• від 20% до 30% в розмірі 34 тис. грн;

• більше 30% в розмірі 51 тис. грн.

3. Штраф за відмову від проходження габаритно-вагового контролю в розмірі 51 тис. грн.

4. Штраф для посадових осіб суб’єктів господарювання, підприємців або водіїв за невиконання законних вимог працівників “Укртрансбезпеки” (щодо перевірки дотримання вимог законодавства про автомобільний транспорт, усунення порушень законодавства з безпеки на автомобільному транспорті) в розмірі 51 тис. грн.

За перевезення пасажирів і вантажів при відсутності на момент проведення перевірки потрібних документів, а також відмову їх передачі уповноваженій посадовій особі передбачений штраф у розмірі 17 000 грн.