Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт, прийняття якого дасть змогу територіальним громадам фінансово не залежати від районів.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону № 3614 проголосували 320 народних депутатів.

Документом передбачається, що сільські, селищні, міські бюджети більше не залежатимуть від районів. Так, всі 1470 територіальних громад, межі яких затвердив Уряд, перейдуть на прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом з січня 2021 року.

Згідно з пояснювальною запискою, метою законопроєкту є:

• розмежування доходів і видатків між бюджетами районів і територіальних громад;

• встановлення складу доходів і видатків бюджетів територіальних громад, що будуть сформовані за рішенням Кабінету Міністрів (в обсягах, що були закріплені за бюджетами міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад);

• встановлення рівних умов для сільських, селищних, міських територіальних громад у бюджетному забезпеченні.

Відтак, територіальні громади мають стати незалежними (органи влади районного рівня не матимуть на них ні адміністративного, ні фінансового впливу).

Серед основних надходжень бюджетів місцевого самоврядування передбачені: місцеві податки і збори; рентні платежі; акцизний податок; доходи від використання комунального майна; плата за надання адміністративних послуг; трансферти (дотації, субвенції), ПДФО 60 % (податок на доходи фізичних осіб, – ред.) та інше.

Районні бюджети не отримуватимуть базову дотацію і не перебуватимуть у прямих міжбюджетних відносинах з державним бюджетом.

Формування районних бюджетів буде здійснюватися коштом: власних доходів (податку на прибуток підприємств і фінансових установ комунальної власності, засновником яких є райрада; плати за ліцензії та сертифікати господарської діяльності; орендної плати тощо.), а також дотацій і субвенцій, які можуть скеровуватися з інших бюджетів.

Очікується, що цей законопроєкт сприятиме здійсненню реформи децентралізації та передачі фінансів на місця.