Сьогодні, 8 грудня, Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про невизнання російських паспортів, виданих на тимчасово окупованих територіях України та Грузії.

Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті Ради ЄС.

Відповідно до рішення Ради ЄС, російські документи, видані на тимчасово окупованих Росією регіонах України чи на самопроголошених територіях Грузії, не будуть прийматися як дійсні проїзні документи для отримання візи або перетину кордонів Шенгенської зони.

У Раді ЄС зазначили, що російські паспорти, видані в цих регіонах, уже не визнаються або знаходяться в процесі невизнання державами-членами ЄС. Це рішення спрямоване на встановлення спільного підходу, забезпечення належного функціонування зовнішнього кордону та спільної візової політики та гарантування безпеки держав-членів ЄС.

“Агресивна війна Росії проти України, яка зараз триває, є відвертим ігноруванням заснованого на правилах міжнародного порядку, що ставить під загрозу мир і безпеку Європи. Сьогоднішнє рішення Ради ЄС є ще одним доказом того, що ми твердо стоїмо на боці України. Ми ніколи не визнаємо незаконну анексію її території Росією, і ми підтримуємо право України звільнити та відновити повний контроль над усіма тимчасово окупованими територіями”, – наголосив міністр внутрішніх справ Чеської Республіки Віт Ракушан.

У Раді ЄС зауважили, що у відповідь на анексію Росією Криму та останні події в агресивній широкомасштабній війні Росії проти України запроваджено низку індивідуальних та економічних санкцій. ЄС також повністю зупинив дію угоди про спрощення візового режиму між ЄС і Росією.

“ЄС неодноразово найрішучішим чином засуджував військові дії Росії в Україні та висловлював повну солідарність з народом України. Країни-члени ЄС рішуче відкинули та однозначно засудили незаконну анексію Росією українських регіонів і територій, а також визнання Росією незалежності грузинських територій Абхазії та Південної Осетії”, – підсумували у Раді ЄС.

Нагадаємо, що ще у жовтні посли ЄС погодили мандат на переговори з Європарламентом щодо рішення про неприйняття російських паспортів, виданих на тимчасово окупованих територіях України та Грузії. Тоді у Європейській раді зазначили, що це рішення є відповіддю на неспровоковану та необґрунтовану військову агресію Росії проти України й практику РФ щодо видачі російських закордонних паспортів жителям тимчасово окупованих регіонів.