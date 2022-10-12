Посли ЄС погодили мандат на переговори з Європарламентом щодо рішення про неприйняття російських паспортів, виданих на тимчасово окупованих територіях України та Грузії.

Про це йдеться у заяві Ради ЄС.

У Європейські раді зазначили, що це рішення є відповіддю на неспровоковану та необґрунтовану військову агресію Росії проти України й практику РФ щодо видачі російських закордонних паспортів жителям тимчасово окупованих регіонів.

Крім того, ЄС також не буде визнавати документів, виданих на грузинських окупованих територіях Абхазії та Південної Осетії.

“Російські проїзні документи, видані особам, які проживають в тимчасово окупованих Росією регіонах України чи сепаратистських територіях Грузії, не будуть прийматися як дійсні проїзні документи для отримання візи або перетину кордонів Шенгенської зони”, – наголосили в Європейській раді.

А також зауважили, що російські проїзні документи, видані у цих регіонах, вже не визнаються чи перебувають у процесі невизнання державами-членами ЄС. Це рішення спрямоване на встановлення загального підходу, забезпечення належного функціонування зовнішнього кордону та спільної візової політики, а також гарантування безпеки держав-членів ЄС

“Своєю незаконною анексією українських регіонів Росія вкотре продемонструвала свою відверту зневагу до правил міжнародного порядку. Ми ніколи не визнаємо порушення фундаментальних прав України та Грузії на незалежність, суверенітет і територіальну цілісність. ЄС єдино та рішуче стоїть на боці обох країн та їхніх народів”, – сказав міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан.