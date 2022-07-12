Рада Європейського Союзу затвердила правові акти, що необхідні для приєднання Хорватії до зони євро вже з 1 січня 2023 року. Хорватія стане 20 країною ЄС, яка використовуватиме загальноєвропейську валюту.

Про це йдеться у заяві пресслужби Ради ЄС.

Один з актів встановлює обмінний курс нинішньої хорватської валюти – куни – на рівні 7,53450 куни за один євро. Це відповідає поточному курсу.

На початку червня Єврокомісія вирішила, що Хорватія відповідає критеріям, що необхідні для переходу на загальноєвропейську валюту. Пізніше депутати дали згоду на запит Хорватії щодо приєднання до зони євро вже з початку 2023 року.

Міністр фінансів Чехії Збинек Станджура привітав свою хорватську колегу Здравко Маріча та всю Хорватію з приєднанням до зони євро.

“Перехід на євро – це не гонка, а відповідальне політичне рішення. Хорватія успішно виконала всі необхідні економічні критерії, і вона буде платити в євро з 1 січня 2023 року”, – зазначив він.

Згідно з Договором про Євросоюз, до зони євро мають приєднатися всі країни ЄС, окрім Данії. Поки євро використовується у 19 країнах ЄС. Останньою до єврозони приєдналася Литва у 2015 році. Водночас Польща, Угорщина та Чехія свідомо не поспішають з введенням в обіг євро.

Довідка. Єврозона — група 19 держав Європейського Союзу, офіційною валютою яких є євро. Тут проживає понад 336 мільйонів європейців. Європейський центральний банк відповідає за грошово-кредитну політику єврозони.