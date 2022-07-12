Про це йдеться у заяві пресслужби Ради ЄС.
Один з актів встановлює обмінний курс нинішньої хорватської валюти – куни – на рівні 7,53450 куни за один євро. Це відповідає поточному курсу.
На початку червня Єврокомісія вирішила, що Хорватія відповідає критеріям, що необхідні для переходу на загальноєвропейську валюту. Пізніше депутати дали згоду на запит Хорватії щодо приєднання до зони євро вже з початку 2023 року.
Міністр фінансів Чехії Збинек Станджура привітав свою хорватську колегу Здравко Маріча та всю Хорватію з приєднанням до зони євро.
“Перехід на євро – це не гонка, а відповідальне політичне рішення. Хорватія успішно виконала всі необхідні економічні критерії, і вона буде платити в євро з 1 січня 2023 року”, – зазначив він.
Згідно з Договором про Євросоюз, до зони євро мають приєднатися всі країни ЄС, окрім Данії. Поки євро використовується у 19 країнах ЄС. Останньою до єврозони приєдналася Литва у 2015 році. Водночас Польща, Угорщина та Чехія свідомо не поспішають з введенням в обіг євро.
Довідка. Єврозона — група 19 держав Європейського Союзу, офіційною валютою яких є євро. Тут проживає понад 336 мільйонів європейців. Європейський центральний банк відповідає за грошово-кредитну політику єврозони.
- Нагадаємо, інфляція в єврозоні прискорилася до рекордно високого рівня. Саме це посилило дискусію в Європейському центральному банку про те, як швидко підвищити відсоткові ставки з низьких рівнів.
- Курс євро впав до 20-річного мінімуму відносно долара. Побоювання щодо європейської економіки сильно тиснули на валюту. Це було ознакою відновлення економічних тривог у всьому світі, які також відобразилися на коливанні бірж і різкому падінні цін на нафту.
- Раніше хорватський президент Зоран Міланович звинуватив керівництво Великої Британії у розпалюванні конфлікту між РФ та Україною і заявив, що його статус не дає змоги йому вести перемовини з міністрами, “насамперед Сполученого Королівства”.