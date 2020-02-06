Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Варто відзначити, що президію продовжують блокувати нардепи від “Батьківщини”, в тому числі її лідер Юлія Тимошенко. А біля трибуни перебувають депутати від “Опозиційної платформи – За життя”.

За пропозицією “Батьківщини” було вирішено забезпечити трансляцію засідання для протестувальників, які знаходяться біля будівлі Парламенту.

Про початок розгляду законопроєкту оголосив спікер ВР Дмитро Разумков. Однак його місце в президії заблокувала Юлія Тимошенко.

У зв’язку з цим Разумков передав слово першому віце-спікеру ВР Руслану Стефанчук.

“Ми увійшли в розгляд питання”, – оголосив він.

Варто зазначити, що Верховна Рада продовжила пленарне засідання до 19:30 четверга, 6 лютого. За таку пропозицію проголосували 226 парламентаріїв.

Спочатку звучала пропозиція продовжити засідання до 20:00, проте її підтримали тільки 222 нардепи. Після цього біля президії сталася бійка.

Згодом глава фракції “Слуги народу” Давид Арахамія запропонував працювати до 19:30, і ця пропозиція вже була підтримана мінімально необхідною кількістю голосів нардепів.