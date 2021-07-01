Верховна Рада України підтримала в цілому законопроєкт, який повертає тендерну процедуру для частини COVID-закупівель.

Про це повідомляють #Букви.

За проєкт закону № 3715 проголосували в першому читанні 350 нардепів, а в другому – 355.

Як відомо, з 2020 року під приводом епідемії коронавірусу було дозволено закуповувати широкий спектр товарів, робіт та послуг поза конкурентною процедурою (згідно із ухваленим в березні-2020 законом “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)”). Тобто COVID-закупівлі повністю вивели з-під дії тендерних процедур.

Список таких товарів, робіт і послуг затверджувався Кабінетом Міністрів.

У пояснювальній записці до законопроєкту № 3715 вказано, що це створило “певні корупційні ризики”.

Так, у 2020 році поза конкурентною процедурою було проведено 130 тис. ковідних закупівель на 27,1 млрд грн (“певна частина з яких була не ефективною”). А за період січень-квітень 2021 року таких процедур було 41 тисяча на суму 7,4 млрд грн.

“Наявні непоодинокі випадки, коли медичні установи закуповували товар, ціна за одиницю якого була у рази вищою за фактичну, а також коли проводилися закупівлі товару сумнівної якості та ефективності за відверто завищеними цінами поза тендерною процедурою”, – наголошується в записці.

Щоб виправити цю ситуацію, нардепи на період дії карантину залишили позатендерну процедуру для обмеженого переліку COVID-закупівель:

• лікарські засоби;

• вакцини;

• імунобіологічні препарати;

• розхідні матеріали для надання медичної допомоги хворим на COVID-19;

• медичні вироби для вакцинації проти COVID-19;

• медичне обладнання для закладів охорони здоров’я, що надають допомогу пацієнтам, хворим на COVID-19;

• системи постачання медичних газів.

Перелік таких лікарських засобів та порядок їх закупівлі затверджуються Кабінетом Міністрів.

Решта товарів та послуг, необхідних для боротьби з епідемією COVID-19, буде купуватися в порядку спрощених закупівель із застосуванням електронного аукціону.