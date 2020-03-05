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У «Слузі народу» повідомили, кого підтримають на посаду нового генпрокурора

Народна депутатка від фракції "Слуги народу" Ірина Верещук повідомила, що на посаду генерального прокурора України депутати фракції підтримають свого колегу Сергія Іонушаса.

Четвер, 5 березня 2020, 13:22

Про це вона сказала в коментарі кореспонденту #Букв.

“На сьогодні, станом на першу годину дня, бо все ж може змінитися. О 18:30 має відбутися засідання, позачергове засідання, з єдиним питанням – відставка голови Офісу генерального прокурора, пана Руслана Рябошапки. Ми маємо проголосувати про відставку, але ми не будемо голосувати щодо призначення нового генпрокурора”, – сказала Верещук.

На уточнююче питання, чи обговорювалося це питання на засіданні фракції та чи є кандидатура на цю посаду, нардеп зазначила:

“Було засідання, але не тільки з цього приводу. Серед інших питань обговорювалося і це. Встав депутат з нашої фракції пан Холодов і запропонував, що якщо у випадку, звіт Рябошапки, який ми слухали вчора, буде визнаний незадовільним і президент буде вважати, що він не відповідає займаній посаді, то постане питання щодо вибору і підбору кандидатури на посаду наступного генпрокурора, то ми пропонуємо прізвища пана Іонушаса”.

Верещук також наголосила, що голова фракції підтримав таку пропозицію і запропонував сигнально проголосувати.

“Я не була в лічильній комісії, але бачила, що там є більше 200 голосів, тобто однозначно фракція проявила свою волю, президенту продемонструвала, що хотіли би підтримати Іонушаса. Однак, варто зазначити, що все таки ми орієнтуємось на думку президента і на думку тих людей, які сьогодні визначають напрямок руху монобільшості і уряду”, – сказала вона.

Депутатка також додала, що головна небезпека цього, що вони не можуть довго не призначати нового генпрокурора.

“Бо якщо ми звільняємо Рябошапку без видимих на це причин. Тобто є причини, вони є сутнісними, тобто це системні причини. Немає вчинення злочину, він нічого не взяв, не попався на хабарі, не має зради Батьківщини, принаймні доведеної або нам відомої, а отже маємо розуміти, для чого ми це робимо. Ми не можемо залишити Офіс генпрокурора без керівника”, – пояснила вона.

  • 3 березня в Верховну Раду України внесли проєкт постанови про висловлення недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапці.
  • Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності підтримав проєкт постанови про висловлення недовіри генеральному прокурору України Руслану Рябошапці.
Теги: Верещук, Генпрокурор, Іонушас, Руслан Рябошапка, Слуга народу

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