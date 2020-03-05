У «Слузі народу» повідомили, кого підтримають на посаду нового генпрокурора

Про це вона сказала в коментарі кореспонденту #Букв.

“На сьогодні, станом на першу годину дня, бо все ж може змінитися. О 18:30 має відбутися засідання, позачергове засідання, з єдиним питанням – відставка голови Офісу генерального прокурора, пана Руслана Рябошапки. Ми маємо проголосувати про відставку, але ми не будемо голосувати щодо призначення нового генпрокурора”, – сказала Верещук.

На уточнююче питання, чи обговорювалося це питання на засіданні фракції та чи є кандидатура на цю посаду, нардеп зазначила:

“Було засідання, але не тільки з цього приводу. Серед інших питань обговорювалося і це. Встав депутат з нашої фракції пан Холодов і запропонував, що якщо у випадку, звіт Рябошапки, який ми слухали вчора, буде визнаний незадовільним і президент буде вважати, що він не відповідає займаній посаді, то постане питання щодо вибору і підбору кандидатури на посаду наступного генпрокурора, то ми пропонуємо прізвища пана Іонушаса”.

Верещук також наголосила, що голова фракції підтримав таку пропозицію і запропонував сигнально проголосувати.

“Я не була в лічильній комісії, але бачила, що там є більше 200 голосів, тобто однозначно фракція проявила свою волю, президенту продемонструвала, що хотіли би підтримати Іонушаса. Однак, варто зазначити, що все таки ми орієнтуємось на думку президента і на думку тих людей, які сьогодні визначають напрямок руху монобільшості і уряду”, – сказала вона.

Депутатка також додала, що головна небезпека цього, що вони не можуть довго не призначати нового генпрокурора.

“Бо якщо ми звільняємо Рябошапку без видимих на це причин. Тобто є причини, вони є сутнісними, тобто це системні причини. Немає вчинення злочину, він нічого не взяв, не попався на хабарі, не має зради Батьківщини, принаймні доведеної або нам відомої, а отже маємо розуміти, для чого ми це робимо. Ми не можемо залишити Офіс генпрокурора без керівника”, – пояснила вона.