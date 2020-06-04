Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За відповідний проєкт постанови № 3330/П проголосували 245 народних обранців.

“Верховна Рада України постановляє доопрацювати Програму діяльності Кабінету Міністрів з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених під час її обговорення”, – йдеться в тексті постанови.

Відправити програму на доопрацювання рекомендував профільний комітет ВР з питань економічного розвитку, а також ряд інших комітетів (з питань екологічної політики; з питань організації державної влади; з питань фінансів, податкової та митної політики.

Виступаючи з трибуни Парламенту, прем’єр-міністр Денис Шмигаль також закликав нардепів відправити подану Кабміном програму на доопрацювання.

“Згоден з паном головою Верховної Ради, що важливо не “коли”, а важливий зміст і якість документа. Важливо, щоб програма відповідала тим викликам, які є сьогодні. Важливо, щоб вона була професійно написана і виконувалася, давала результат, а не залишалася мріями на папері, як це раніше часто бувало. Саме тому ми будемо просити народних депутатів відправити програму діяльності Уряду, яка винесена на голосування, на доопрацювання”, – наголосив Шмигаль.

Він пообіцяв внести в Раду нову програму діяльності Кабміну, розроблену “спільно з Парламентом, всіма комітетами”.

Варто зазначити, що програма діяльності Кабінету Міністрів складається з 9 сторінок і не містить конкретики або детального плану дій по кожному напрямку.

Нардепи від усіх фракцій, виступаючи з трибуни Парламенту, жорстко критикували цей документ. Деякі депутати називали цю програму “рефератом”.

Вони заявляли, що прем’єр “вперше в історії української державності закликав не прийняти програму діяльності Уряду, а направити її на доопрацювання”.

П’ятий президент України, лідер “Європейської Солідарності” зазначив, що його команда “передала країну з економічним зростанням 4,5% річних, повною скарбницею грошей”, а через 8 місяців, вже при новій владі був створений “комітет порятунку промисловості від самих себе” . Він додав, що “експеримент з новими обличчями провалився” і виступив за формування професійного Уряду, а також відставку нинішнього.

А нардеп від “Голосу” Ярослав Железняк наголосив, що програму Уряду не підтримав жоден комітет ВР. Він також представив “рюкзачок для урядовця”, в якому були: книга з економіки, захисна маска (“єдине, що Уряд дав лікарям для захисту”), мильні бульбашки (щоб наступного разу Кабмін при бажанні “замилити очі” “не витрачав папір ), “програма уряду для чайників”, а також шоколадка Snickers.

У програмі говориться, що, реагуючи на поточні виклики, “Уряд направить першочергові зусилля на вирішення завдань, які ставить перед Україною світова пандемія COVID-19”.

У документі зазначено, що пріоритетами Кабміну є:

• організація протиепідемічних заходів;

• перегляд держбюджету на 2020 рік для посилення соціального захисту та підтримки економіки;

• надання кредитної підтримки малому та середньому бізнесу, який зазнав втрат через карантин;

• підтримка вітчизняного промвиробника, в тому числі шляхом здійснення державного замовлення і державних закупівель;

• забезпечення щорічної індексації пенсій;

• спрощення надання тимчасової допомоги по безробіттю на період дії карантину;

• створення сприятливих умов для розвитку і відновлення малого і середнього бізнесу;

• сприяння розвитку українського фермерства;

• залучення інвестицій в аграрний сектор, сприяння експорту продукції сільськогосподарського виробництва.

• реалізація земельної реформи та інше.

У разі затвердження програми Уряд міг би отримати річний “імунітет” (Кабмін не можна було б відправити у відставку протягом року).