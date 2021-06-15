Верховна Рада України ухвалила сьогодні ще два законопроєкти із президентського пакету документів щодо "податкової амністії капіталів".

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Йдеться, зокрема, про проєкт закону №5154, який у першому читанні підтримали 252 нардепи: 222 – від “Слуги народу”, 14 – від групи “Довіра”, 11 – від “Голосу”, 5 позафракційних.

Нардепи також 230 голосами скоротили термін підготовки цього документа до другого читання.

Ініціатором законопроєкту є президент Володимир Зеленський.

Метою законопроєкту вказано “врегулювання питань у сфері бюджетних правовідносин, необхідних для забезпечення проведення в Україні одноразового (спеціального) добровільного декларування фізичними особами своїх активів”.

Документом передбачається встановити, що збір з активів у рамках одноразового добровільного декларування належить до доходів загального фонду державного бюджету України.

Тобто збір при поданні “нульової декларації” (у розмірі 5%, 9% тощо) буде спрямовуватися в держбюджет. Відповідні зміни вносяться до Бюджетного кодексу України.

Крім того, народні обранці підтримали сьогодні в другому читанні і в цілому законопроєкт № 5156. Його також ініціював президент Володимир Зеленський.

За цей документ проголосували 257 нардепів: 221 – від “Слуги народу”, 15 – від групи “Довіра”, 15 – від “Голосу”, 6 позафракційних.

Законопроєкт спрямований “на стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету”.

Проєкт закону №5156 визначає підстави та порядок звільнення від адміністративної відповідальності осіб, які подали добровільну декларацію та виконала інші вимоги.

Також цим документом передбачено, що подача добровільної декларації та сплата суми збору є підставою для звільнення декларанта від кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків, ЄСВ та пенсійного збору.

Законопроєктом встановлюються гарантії щодо недопустимості використання документів, отриманих у порядку “нульового” декларування, як доказів у провадженнях.

Також запроваджується відповідальність за незаконне розголошення, передачу або надання доступу до інформації, що міститься в добровільній декларації.