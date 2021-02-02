Розгляд такого питання передбачено в плані законопроектної роботи на 2021 рік, який сьогодні схвалила ВР, повідомляє кореспондент #Букв.
Відповідний проєкт постанови №4691 підтримали 256 нардепів.
У зазначеному плані законопроєктної роботи під № 31 в розділі “Антикорупційна політика” значиться проєкт змін до Конституції України щодо призначення та звільнення з посад директора Національного антикорупційного бюро та голови Державного бюро розслідувань.
Як очікуваний результат від ухвалення цих змін названо: “оптимізацію повноважень глави держави з метою закріплення за ним реальних повноважень щодо призначення на посади та звільнення з посад директора НАБУ і директора ДБР”.
Згідно з планом, розширення повноважень президента має бути розглянуто в листопаді 2021 року.
Варто зазначити, що в лютому 2020 року Верховна Рада відмовилася відправляти на доопрацювання проєкт змін до Конституції про повноваження президента утворювати незалежні регуляторні органи, а також призначати керівників НАБУ і ДБР.
Тоді відповідний законопроєкт отримав негативну оцінку Конституційного суду.
- 3 вересня 2019 року Верховна Рада України дозволила направити в Конституційний суд для отримання висновку законопроєкт, який дає право президенту утворювати незалежні регуляторні органи, призначати на посади та звільняти директорів НАБУ і Державного бюро розслідувань.
- Конституційний суд України (КСУ) визнав неконституційним цей законопроєкт Володимира Зеленського.