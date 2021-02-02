Верховна Рада цього року планує розглянути зміни до Конституції в частині розширення повноважень президента України Володимира Зеленського.

Розгляд такого питання передбачено в плані законопроектної роботи на 2021 рік, який сьогодні схвалила ВР, повідомляє кореспондент #Букв.

Відповідний проєкт постанови №4691 підтримали 256 нардепів.

У зазначеному плані законопроєктної роботи під № 31 в розділі “Антикорупційна політика” значиться проєкт змін до Конституції України щодо призначення та звільнення з посад директора Національного антикорупційного бюро та голови Державного бюро розслідувань.

Як очікуваний результат від ухвалення цих змін названо: “оптимізацію повноважень глави держави з метою закріплення за ним реальних повноважень щодо призначення на посади та звільнення з посад директора НАБУ і директора ДБР”.

Згідно з планом, розширення повноважень президента має бути розглянуто в листопаді 2021 року.

Варто зазначити, що в лютому 2020 року Верховна Рада відмовилася відправляти на доопрацювання проєкт змін до Конституції про повноваження президента утворювати незалежні регуляторні органи, а також призначати керівників НАБУ і ДБР.

Тоді відповідний законопроєкт отримав негативну оцінку Конституційного суду.