Верховна Рада України ухвалила в першому читанні та в цілому законопроєкт, яким передбачається допомога бізнесу в період карантину через спалах коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону № 3220 проголосували 359 нардепів.

“Законопроєкт розроблений з метою запровадження податкових та неподаткових пільг, пов’язаних зі строком сплати податків, нарахуванням заробітної плати за дні вимушеного простою, термінами подачі податкових декларацій, термінами проведення перевірок, нарахування штрафних санкцій та пені, тощо. Законопроєкт направлений на захист як малого так і великого бізнесу від негативних наслідків, у зв’язку з невикористанням економічного потенціалу”, – наголошується в пояснювальній записці до документа.

Законопроєктом передбачається внесення таких змін до Податкового кодексу України:

– не застосовуються штрафні санкції за порушення податкового законодавства, вчинені в період з 1 березня по 31 травня 2020 року;

– встановлено мораторій на проведення документальних та фактичних перевірок з 18 березня по 31 травня 2020 року;

– продовжено до 1 липня 2020 року термін подачі річної декларації про майновий стан і доходи;

– не нараховується і не сплачується в період з 1 березня по 30 квітня 2020 року плата за землю;

– об’єкти нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, не є об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно з 1 березня по 30 квітня 2020 року.

Крім того, тимчасово звільняються від нарахування та сплати єдиного внеску (ЄСВ) фізичні особи-підприємці, особи, які провадять незалежну професійну діяльність (наукову, літературну, артистичну, освітню або викладацьку тощо) – з 1 березня по 30 квітня цього року.

Будуть скасовані штрафи і пеня за несвоєчасну або неповну сплату ЄСВ, а також несвоєчасне подання звітності по ЄСВ (щодо періодів з 1 по 31 березня та з 1 квітня по 30 квітня 2020 року).

На 3 місяці відкладається обов’язкове введення РРО (реєстраторів розрахункових операцій) для всіх категорій “спрощенців”.

Також законопроєктом передбачається звільнення громадян від штрафів і пені за прострочення виплат за споживчими кредитами з 1 березня по 30 квітня.