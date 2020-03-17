Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Законопроект предусматривает осуществление закупки товаров, работ и услуг для возможности оперативно реагировать на ситуацию. Также закон предусматривает возможность стопроцентной предоплаты за товары, работы и услуги, которые закупают для предотвращения и борьбы с Covid-19.
Также документ освобождает от уплаты ввозной пошлины и НДС лекарственных средств и изделий медназначения, которые закупают для предотвращения и борьбы с короновирусной инфекцией.
Теперь Кабмин должен контролировать цены на лекарственные препараты, товары медназначения и социально значимых товаров.
Населению должно быть разрешено работать дистанционно в условиях карантина.
Законом запрещено отменять действие справки о взятии на учет внутренне перемещенных лиц на протяжении 30 дней.
Что известно про карантин в Украине
Ранее сообщалось о пяти зафиксированных случаях инфицирования COVID-19. Из них 4 — в Черновицкой области, 1 (летальный) — в Житомирской. 16 марта в Киеве зафиксировано еще 2 случая COVID-19, количество заболевших в Украине возросло до 7. Некоторые из этих случаев не связаны с поездками за границу.
с 17 марта будет остановлена работа метро во всех городах.
С 12 часов 18 марта будут прекращены железнодорожные, авиа- и автобусные пассажирские перевозки между городами и областями Украины.
Городские перевозки продолжаются в таком режиме:
- в маршрутных такси, троллейбусах, автобусах, вагонах трамвая — не более 10 человек;
- личный автомобильный транспорт граждан может осуществлять движение без ограничений.
- 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.
- С 12 марта и до 3 апреля в Украине введен карантин из-за распространения в мире коронавируса.
- Кабинет Министров принял решение на время карантина остановить работу метро во всех городах, а также прекратить перевозки между областями и городами Украины.