Верховная Рада Украины приняла законопроект № 3219 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)". Решение поддержали 344 нардепа.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Законопроект предусматривает осуществление закупки товаров, работ и услуг для возможности оперативно реагировать на ситуацию. Также закон предусматривает возможность стопроцентной предоплаты за товары, работы и услуги, которые закупают для предотвращения и борьбы с Covid-19.

Также документ освобождает от уплаты ввозной пошлины и НДС лекарственных средств и изделий медназначения, которые закупают для предотвращения и борьбы с короновирусной инфекцией.

Теперь Кабмин должен контролировать цены на лекарственные препараты, товары медназначения и социально значимых товаров.

Населению должно быть разрешено работать дистанционно в условиях карантина.

Законом запрещено отменять действие справки о взятии на учет внутренне перемещенных лиц на протяжении 30 дней.

Что известно про карантин в Украине

Ранее сообщалось о пяти зафиксированных случаях инфицирования COVID-19. Из них 4 — в Черновицкой области, 1 (летальный) — в Житомирской. 16 марта в Киеве зафиксировано еще 2 случая COVID-19, количество заболевших в Украине возросло до 7. Некоторые из этих случаев не связаны с поездками за границу.

с 17 марта будет остановлена работа метро во всех городах.

С 12 часов 18 марта будут прекращены железнодорожные, авиа- и автобусные пассажирские перевозки между городами и областями Украины.

Городские перевозки продолжаются в таком режиме: