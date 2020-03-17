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«Коронавирусный» закон: какие штрафы и ограничения предусмотрены

Сегодня Верховная Рада проголосовала за "коронавирусный" закон, которым предусмотрены штрафы для физических и юридических лиц, а также некоторые другие ограничения.

Вторник, 17 марта 2020, 10:25

Текст законопроекта доступен на сайте Парламента.

Правила закупок и налоги на медсредства

Временно закупку товара и оборудования, необходимого для борьбы с коронавирусом, будут проводить без применения процедур, предусмотренных законом “О публичных закупках”.

При этом, за такие товары будут проводить стопроцентную предоплату.

На все лекарства, медицинские средства и оборудование, необходимые для борьбы против коронавируса, отменят ввозные пошлины и НДС.

Осуществлять контроль за ценообразованием будет осуществлять Кабмин.

Дистанционная работа

Рада призвала работодателей изменить работу заведений, предприятий, учреждений, различных организаций, чтобы разрешить работникам работать дистанционно, из дома, при наличии такой технической и функциональной возможности.

Доплаты медикам

Медработники, которые привлечены к ликвидации коронавируса, будут осуществлять доплаты в размере 200 % от зарплаты в период борьбы с коронавирусом.

Штрафы за нарушение карантина

За нарушение норм карантина, украинцев будут наказывать штрафами. Для граждан это от 17 до 34 тысяч гривен, а для должностных лиц – от 34 до 170 тысяч гривен.

Если же карантин был нарушен, что привело к распространению коронавируса, то предусмотрены более высокие штрафы. Это от 17 до 51 тысячи гривен. Ранее штраф был на уровне 1,7 тысячи гривен.

Также возможно наказание в виде ограничения свободы. Ранее это был арест до 6 месяцев и ограничение свободы до 3 лет. Теперь наказание может предусматривать лишение свободы на срок до 3 лет.

Если же нарушение карантина привело к смерти других людей и имело тяжелые последствия – лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

Запрещено отключать услуги ЖКХ

На период установления карантина и 30 дней со дня его отмены запрещается прекращение/приостановление предоставления украинцам жилищно-коммунальных услуг в случае их неоплаты (в том числе в неполном размере) и принудительное выселение из жилья.

Нормы будут в течение трех месяцев после публикации закона.

Что известно про карантин в Украине

Ранее сообщалось о пяти зафиксированных случаях инфицирования COVID-19. Из них 4 — в Черновицкой области, 1 (летальный) — в Житомирской. 16 марта в Киеве зафиксировано еще 2 случая COVID-19, количество заболевших в Украине возросло до 7. Некоторые из этих случаев не связаны с поездками за границу. 

с 17 марта будет остановлена работа метро во всех городах.

С 12 часов 18 марта будут прекращены железнодорожные, авиа- и автобусные пассажирские перевозки между городами и областями Украины.

Городские перевозки продолжаются в таком режиме:

  • в маршрутных такси, троллейбусах, автобусах, вагонах трамвая — не более 10 человек;
  • личный автомобильный транспорт граждан может осуществлять движение без ограничений.
Теги: Верховная Рада, коронавирус

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