«Коронавирусный» закон: какие штрафы и ограничения предусмотрены

Текст законопроекта доступен на сайте Парламента.
Правила закупок и налоги на медсредства
Временно закупку товара и оборудования, необходимого для борьбы с коронавирусом, будут проводить без применения процедур, предусмотренных законом “О публичных закупках”.
При этом, за такие товары будут проводить стопроцентную предоплату.
На все лекарства, медицинские средства и оборудование, необходимые для борьбы против коронавируса, отменят ввозные пошлины и НДС.
Осуществлять контроль за ценообразованием будет осуществлять Кабмин.
Дистанционная работа
Рада призвала работодателей изменить работу заведений, предприятий, учреждений, различных организаций, чтобы разрешить работникам работать дистанционно, из дома, при наличии такой технической и функциональной возможности.
Доплаты медикам
Медработники, которые привлечены к ликвидации коронавируса, будут осуществлять доплаты в размере 200 % от зарплаты в период борьбы с коронавирусом.
Штрафы за нарушение карантина
За нарушение норм карантина, украинцев будут наказывать штрафами. Для граждан это от 17 до 34 тысяч гривен, а для должностных лиц – от 34 до 170 тысяч гривен.
Если же карантин был нарушен, что привело к распространению коронавируса, то предусмотрены более высокие штрафы. Это от 17 до 51 тысячи гривен. Ранее штраф был на уровне 1,7 тысячи гривен.
Также возможно наказание в виде ограничения свободы. Ранее это был арест до 6 месяцев и ограничение свободы до 3 лет. Теперь наказание может предусматривать лишение свободы на срок до 3 лет.
Если же нарушение карантина привело к смерти других людей и имело тяжелые последствия – лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.
Запрещено отключать услуги ЖКХ
На период установления карантина и 30 дней со дня его отмены запрещается прекращение/приостановление предоставления украинцам жилищно-коммунальных услуг в случае их неоплаты (в том числе в неполном размере) и принудительное выселение из жилья.
Нормы будут в течение трех месяцев после публикации закона.
Что известно про карантин в Украине
Ранее сообщалось о пяти зафиксированных случаях инфицирования COVID-19. Из них 4 — в Черновицкой области, 1 (летальный) — в Житомирской. 16 марта в Киеве зафиксировано еще 2 случая COVID-19, количество заболевших в Украине возросло до 7. Некоторые из этих случаев не связаны с поездками за границу.
с 17 марта будет остановлена работа метро во всех городах.
С 12 часов 18 марта будут прекращены железнодорожные, авиа- и автобусные пассажирские перевозки между городами и областями Украины.
Городские перевозки продолжаются в таком режиме:
- в маршрутных такси, троллейбусах, автобусах, вагонах трамвая — не более 10 человек;
- личный автомобильный транспорт граждан может осуществлять движение без ограничений.
- 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.
- С 12 марта и до 3 апреля в Украине введен карантин из-за распространения в мире коронавируса.
- Кабинет Министров принял решение на время карантина остановить работу метро во всех городах, а также прекратить перевозки между областями и городами Украины.