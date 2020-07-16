Верховна Рада України підтримала в першому читанні законопроєкт про безпеку та якість донорської крові.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За документ № 3648 проголосували 293 народних депутата.

“Проєкт закону розроблений з метою перегляду правового регулювання у сфері безпеки та якості донорської крові та компонентів крові у відповідності до вимог Угоди про асоціацію (з Євросоюзом, – ред.) та Стратегії розвитку системи крові, що дозволить реформувати систему крові України з урахуванням кращих європейських стандартів та практик”, – йдеться в пояснювальній записці до законопроєкту.

Серед ключових положень документа можна виділити наступні:

1. З’явиться Єдиний національний Реєстр донорів крові в рамках системи eHealth. Він дозволить дізнаватися про кількість потенційних донорів по всій країні, про їх тимчасові або постійні протипоказання, а також моніторити безпеку процесу на кожному етапі (від забору до переливання).

2. Донорство буде безкоштовним і добровільним. Діючі пільги для донорів оптимізують з подальшим скасуванням протягом 5 років. Однак трудові гарантії і відшкодування витрат для безоплатних донорів збережуться.

3. Буде введено ліцензування всіх закладів, які працюють в системі крові (його буде здійснювати компетентний орган, який також перевірятиме якість і безпеку крові).

4. Національна служба здоров’я України компенсуватиме установам охорони здоров’я витрати на придбання крові та її компонентів.

5. Передбачено створення Національного трансфузіологічного центру, який буде керувати системою крові на національному рівні і якому будуть підзвітні всі суб’єкти крові в Україні.

6. Приватні компанії зможуть заготовляти компоненти крові для лікування. Але тільки на базі існуючих комунальних і державних суб’єктів, з подальшою обов’язковою реалізацією всіх таких компонентів на лікування пацієнтів.