Про це повідомляють #Букви.
За документ № 3742 проголосували 280 нардепів.
Метою законопроєкту є: запобігання руйнування автомобільних доріг загального користування, зокрема вдосконалення здійснення габаритно-вагового контролю транспортних засобів із залученням органів місцевого самоврядування.
Як пояснювали в Міністерстві інфраструктури, документ покликаний законодавчо закріпити можливість фіксації порушень габаритно-вагових параметрів в автоматичному режимі (і відповідно можливість автоматичного накладання штрафів за порушення габаритно-вагових норм).
Інспектори “Укртрансбезпеки” отримають право у судовому порядку стягувати плату за проїзд транспортних засобів, вага або габарити яких перевищують нормативні.
Також підвищується відповідальність перевізників за перевищення габаритно-вагових норм.
Законопроєктом запроваджуються такі штрафи:
1. За перевезення пасажирів та вантажів за відсутності на момент проведення перевірки документів – штраф у розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 000 грн).
2. За виконання резидентами та/або нерезидентами України міжнародних перевезень пасажирів чи вантажів без документів – штраф у розмірі 2000 неоподатковуваних мінімумів (34 000 грн).
3. Штраф за перевищення встановлених законодавством габаритно-вагових норм залежно від відсотка перевантаження:
• від 5% до 10% в розмірі 8500 грн;
• від 10% до 20% в розмірі 17 тис. грн;
• від 20% до 30% в розмірі 34 тис. грн;
• понад 30% в розмірі 51 тис. грн.
- Раніше Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт, що передбачає введення нових штрафів за перевантажені фури і відмову від габаритно-вагового контролю.
- Президент Володимир Зеленський записав відеозвернення до далекобійників, які шукають шляхи для проїзду перевантаженого транспорту, і назвав їх “засранцями” та пообіцяв знайти.