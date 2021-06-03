Верховна Рада України підтримала в другому читанні та в цілому законопроєкт про посилення відповідальності за перевищення норм габаритно-вагового контролю на дорогах.

Про це повідомляють #Букви.

За документ № 3742 проголосували 280 нардепів.

Метою законопроєкту є: запобігання руйнування автомобільних доріг загального користування, зокрема вдосконалення здійснення габаритно-вагового контролю транспортних засобів із залученням органів місцевого самоврядування.

Як пояснювали в Міністерстві інфраструктури, документ покликаний законодавчо закріпити можливість фіксації порушень габаритно-вагових параметрів в автоматичному режимі (і відповідно можливість автоматичного накладання штрафів за порушення габаритно-вагових норм).

Інспектори “Укртрансбезпеки” отримають право у судовому порядку стягувати плату за проїзд транспортних засобів, вага або габарити яких перевищують нормативні.

Також підвищується відповідальність перевізників за перевищення габаритно-вагових норм.

Законопроєктом запроваджуються такі штрафи:

1. За перевезення пасажирів та вантажів за відсутності на момент проведення перевірки документів – штраф у розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 000 грн).

2. За виконання резидентами та/або нерезидентами України міжнародних перевезень пасажирів чи вантажів без документів – штраф у розмірі 2000 неоподатковуваних мінімумів (34 000 грн).

3. Штраф за перевищення встановлених законодавством габаритно-вагових норм залежно від відсотка перевантаження:

• від 5% до 10% в розмірі 8500 грн;

• від 10% до 20% в розмірі 17 тис. грн;

• від 20% до 30% в розмірі 34 тис. грн;

• понад 30% в розмірі 51 тис. грн.