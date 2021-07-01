Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт, яким повернула 20%-ву ставку податку на додану вартість (ПДВ) для деяких видів сільськогосподарської продукції.

Про це повідомляють #Букви.

За проєкт закону № 5425-д проголосували в першому читанні 310 нардепів, а в другому – 309.

Як відомо, в грудні минулого року Рада ухвалила закон, яким знижувалася з 20% до 14% ставка ПДВ для деяких видів агропродукції.

Однак такий крок створив нерівні умови на ринку. А це провокує зростання цін на вироблені товари.

“Підприємства переробних галузей України, за умови придбання сировини за зниженою ставкою податку на додану вартість 14%, змушені підвищувати відпускні ціни на власну вироблену продукцію, оскільки вимушені покривати різницю, яка виникла внаслідок застосування різних ставок податку на додану вартість, власними коштами. Таким чином, існує необхідність усунення цього фактору зростання цін на м’ясо-молочну продукцію, що потребує запровадження одного рівня ставки ПДВ в ланцюгу постачання товарів від виробника сировини такої продукції до її кінцевого споживача”, – зазначається в пояснювальній записці до підтриманого сьогодні законопроєкту № 5425-д.

Відтак, ставка ПДВ у 20% знову діятиме для продукції тваринництва, деяких зернових тощо.

Зокрема, тепер за ставкою 20% будуть оподатковуватися операції з постачання та ввезення: великої рогатої худоби, свиней, овець, незбираного молока, жита, вівса, насіння льону, насіння та плодів інших олійних культур, цукрових буряків.

Ставка 14% залишається для: пшениці, ячменю, кукурудзи, соєвих бобів, насіння ріпаку, насіння соняшнику.

Як зазначив один з авторів законопроєкту, голова фінансового комітету ВР Данило Гетманцев (“Слуга народу”), законопроєкт усуває “ризики підвищення цін на харчові продукти та сприятиме стабільності цінової ситуації на товарних ринках, а також створить рівні і справедливі умови оподаткування ПДВ для сільськогосподарських виробників і підприємств переробної галузі”.