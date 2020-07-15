Верховна Рада України ухвалила сьогодні в першому читанні законопроєкт "Про медіацію" (про позасудове врегулювання спорів).

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За документ № 3504 проголосували 339 народних депутатів.

Законопроєкт був ініційований Кабінетом Міністрів України.

Згідно із документом, медіація – це добровільна, позасудова, конфіденційна, структурована процедура, під час якої сторони за допомогою медіатора (медіаторів) намагаються врегулювати конфлікт (спір) шляхом переговорів. Медіатор – це незалежна, нейтральна, неупереджена фізична особа, яка проводить медіацію і не має повноважень щодо прийняття рішення по суті конфлікту (спору).

Метою законопроєкту є закріплення на законодавчому рівні можливості проведення процедури медіації.

Як зазначив, представляючи документ, заступник міністра юстиції Олександр Банчук, інститут медіації є важливим і дозволить розвантажити суди, а також заощадити бюджетні кошти на здійснення правосуддя.

Ключові положення законопроєкту наступні:

1. Медіація може застосовуватися у будь-яких конфліктах (спорах), які виникають у цивільних, сімейних, трудових, господарських, адміністративних правовідносинах, а також кримінальних провадженнях під час укладання угод про примирення між потерпілим та підозрюваним, обвинуваченим та в інших сферах суспільних відносин.

2. Звертатися до медіатора можна буде як при передачі спору на розгляд суду, так і під час судового розгляду, а також у процесі виконання рішення суду.

3. Медіація не застосовується у спорах (конфліктах), якщо вони впливають чи можуть вплинути на права і законні інтереси третіх осіб, які не беруть участі у медіації, та в інших випадках, передбачених законом.

4. Медіація застосовується при вирішенні сімейних спорів (конфліктів), якщо вони впливають або можуть вплинути на права та законні інтереси дитини.

5. Медіація проводиться за взаємною згодою сторін з урахуванням принципів добровільності, конфіденційності, незалежності та нейтральності медіатора, самовизначення і рівноправності сторін медіації.

6. Участь у медіації є добровільним волевиявленням сторін.

7. Медіатором може стати будь-яка фізична особа, яка має вищу освіту і пройшла базову підготовку в сфері медіації в Україні або за її межами. Медіатором не може бути особа, яка має незняту або непогашену судимість, а також яка визнана судом недієздатною.

8. Базова підготовка в сфері медіації становить не менше 90 годин навчання медіатора, в тому числі 45 годин практичного навчання, і включає теоретичні знання про принципи, порядок і методики проведення медіації, правове регулювання медіації, етику медіатора, ведення переговорів, врегулювання конфліктів (спорів).

9. Підготовку в сфері медіації будуть здійснювати: навчальні заклади, а також організації, що забезпечують проведення медіації, об’єднання медіаторів, суб’єкти господарювання будь-якої форми власності та організаційно-правової форми, які мають право надавати послуги в сфері медіації.

10. Інформація про медіаторів буде вноситися до реєстру медіаторів. Його ведення покладається на об’єднання медіаторів, організації, що забезпечують проведення медіації, а також органи державної влади та місцевого самоврядування, які залучають медіаторів або послугами яких користуються.

У законопроєкті також йдеться про те, що в разі успішного проведення медіації у спорі, який є предметом розгляду суду, відповідній стороні судом буде повернуто 60 % сплаченого судового збору.