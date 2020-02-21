Про це повідомляють #Букви.

Запит ініціював нардеп від “Слуги народу” Микола Задорожній.

За регламентом, запит народного депутата до президента Парламент мав спочатку підтримати щонайменше 150 голосами, а потім проголосувати за спрямування до глави держави щонайменше 226 голосами.

У підсумку запит підтримали 210 нардепів. За спрямування його до Зеленського проголосували 255 народних обранців (184 – від “Слуги народу”, 7 – від ОПЗЖ, 16 – від “Європейської Солідарності”, 13 – від ВО “Батьківщина”, 14 – від “Голосу”, 7 – від групи “За майбутнє”, 2 – від групи “Довіра”, 12 позафракційних).

Як відомо, в ніч з 28 на 29 січня чотири найбільші медіагрупи – StarLightMedia, “1+1 медіа”, “Медіа Група Україна” та “Інтер медіа груп” закодували сигнал своїх каналів на супутнику. Таким чином ці телеканали стали платними.

Це, зокрема:

• “1+1”, “2+2”, “ТЕТ”, “Плюсплюс”, “УНІАН”, “Бігуді”;

• “СТБ”, ICTV, “Новий канал”, М1, М2, “Оце”;

• “Інтер”, “НТН”, К1, К2, “Мега”, “Піксель”, Zoom, “Enter-фільм”;

• “ТРК Україна”, “НЛО ТБ”, “Індиго”.

Водночас у відкритому доступі залишилися суспільні та частина інформаційних телеканалів, серед них: “Прямий”, “5 канал”, “112 Україна”, NewsOne, ZIK, “Україна 24”, “24 канал”, “Еспрессо”, “Наш” та інші. Також у вільному доступі залишилися іноземні канали.

Як вихід із ситуації українцям пропонують придбати сучасний тюнер супутникового телебачення, який підтримує кодування “VERIMATRIX” і підключитися до одного з двох офіційних провайдерів послуг супутникового телебачення: Xtra TV або Viasat.