Верховна Рада ухвалила бюджет України на 2022 рік у другому читанні та окремо – в цілому.

“За” проголосували 268 народних депутатів, повідомляють #Букви.

“На посилення інвестиційної складової були сконцентровані зусилля Мінфіну, Кабміну, народних депутатів під час доопрацювання держбюджету до другого читання. Результатом стало рекордне зростання капітальних видатків на 30,5 млрд грн до 140,2 млрд грн. Їхня питома вага у складі видатків держбюджету зросла до 9,4% – це найвищий показник за останні 10 років”, – пояснив Міністр фінансів Сергій Марченко, презентуючи проєкт бюджету.

Доходи держбюджету у 2022 році становитимуть 1,322 трлн грн — це на 54,73 млрд грн більше, ніж було проголосовано у першому читанні.

Видатки наступного року сягнуть 1,497 трлн грн (на 55,73 млрд грн більше, ніж у попередній версії).

Дефіцит утримується на рівні до 3,5% ВВП, фінансування держбюджету передбачене на рівні 188,8 млрд грн.

Мінімальна зарплата з 1 жовтня зросте до 6700 грн на місяць, а прожитковий мінімум для працездатних осіб з 1 липня — до 2600 грн на місяць, а з 1 грудня — 2684 грн на місяць.