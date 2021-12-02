“За” проголосували 268 народних депутатів, повідомляють #Букви.
“На посилення інвестиційної складової були сконцентровані зусилля Мінфіну, Кабміну, народних депутатів під час доопрацювання держбюджету до другого читання. Результатом стало рекордне зростання капітальних видатків на 30,5 млрд грн до 140,2 млрд грн. Їхня питома вага у складі видатків держбюджету зросла до 9,4% – це найвищий показник за останні 10 років”, – пояснив Міністр фінансів Сергій Марченко, презентуючи проєкт бюджету.
Доходи держбюджету у 2022 році становитимуть 1,322 трлн грн — це на 54,73 млрд грн більше, ніж було проголосовано у першому читанні.
Видатки наступного року сягнуть 1,497 трлн грн (на 55,73 млрд грн більше, ніж у попередній версії).
Дефіцит утримується на рівні до 3,5% ВВП, фінансування держбюджету передбачене на рівні 188,8 млрд грн.
Мінімальна зарплата з 1 жовтня зросте до 6700 грн на місяць, а прожитковий мінімум для працездатних осіб з 1 липня — до 2600 грн на місяць, а з 1 грудня — 2684 грн на місяць.
- Нагадаємо, П’ятий Президент, лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко жорстко розкритикував проєкт Державного бюджету на наступний рік.
- 20 жовтня Верховна Рада почала розгляд проєкту закону про Державний бюджет на 2022 рік. Голова комітету з питань бюджету Юрій Арістов повідомив, що комітет розглянув 3284 пропозиції народних депутатів і комітетів.