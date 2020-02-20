Про це повідомляють #Букви.
У цілому розглянуті 1193 правки з 4018.
За результатами голосування всі правки сьогодні були відхилені.
Вони, зокрема, стосувалися: недопущення відчуження земельних ділянок і зміни їх цільового призначення до проведення референдуму; надання пріоритетного права на отримання земельної ділянки місцевій територіальній громаді; переходу права власності на земельну ділянку лише в разі підтримки на референдумі рішення про введення вільного обороту земель і так далі.
Раніше парламентський комітет з питань аграрної та земельної політики розглянув всі правки до другого читання законопроєкту №2178-10 і рекомендував його до прийняття.
У законопроєкті були враховані такі основні правки:
– купувати землю зможуть тільки громадяни України, держава, громади та українські компанії, засновані українцями;
– допуск іноземців як засновників компаній може вирішуватися тільки на референдумі;
– встановлено обмеження не більше 10 тисяч гектарів в одні руки;
– власниками землі також можуть стати банки, якщо отримають землю в якості застави. Протягом двох років вони будуть зобов’язані продати такі ділянки на аукціонах;
– ціна землі не може бути нижче нормативного грошового оцінювання.
- 6 лютого Верховна Рада України розпочала розгляд законопроєкту про запуск ринку землі.
- На засіданні двічі відбувалася бійка між народними депутатами від “Батьківщини” і “Слуги народу” – за участю Сергія Власенка та Артема Дмитрука.