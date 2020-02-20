У четвер, 20 лютого, Верховна Рада України встигла розглянути ще 544 правки до законопроєкту про запуск ринку землі.

Про це повідомляють #Букви.

У цілому розглянуті 1193 правки з 4018.

За результатами голосування всі правки сьогодні були відхилені.

Вони, зокрема, стосувалися: недопущення відчуження земельних ділянок і зміни їх цільового призначення до проведення референдуму; надання пріоритетного права на отримання земельної ділянки місцевій територіальній громаді; переходу права власності на земельну ділянку лише в разі підтримки на референдумі рішення про введення вільного обороту земель і так далі.

Раніше парламентський комітет з питань аграрної та земельної політики розглянув всі правки до другого читання законопроєкту №2178-10 і рекомендував його до прийняття.

У законопроєкті були враховані такі основні правки:

– купувати землю зможуть тільки громадяни України, держава, громади та українські компанії, засновані українцями;

– допуск іноземців як засновників компаній може вирішуватися тільки на референдумі;

– встановлено обмеження не більше 10 тисяч гектарів в одні руки;

– власниками землі також можуть стати банки, якщо отримають землю в якості застави. Протягом двох років вони будуть зобов’язані продати такі ділянки на аукціонах;

– ціна землі не може бути нижче нормативного грошового оцінювання.