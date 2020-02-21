Верховна Рада України розглянула вже 1506 правок до законопроєкту про відкриття ринку землі.

Про це повідомляють #Букви.

Всього в документі 4018 правок. Відтак, нардепи вже розглянули близько 37 % з них.

Вони, зокрема, стосувалися: заборони на відчуження права власності на земельну ділянку протягом трьох років з дня набуття такого права; заборони внесення права на земельну частку (пай) до статутних капіталів господарських товариств, передачу у власність шляхом продажу до проведення референдуму; визнання недійсними угод, які були укладені під час дії заборони на купівлю-продаж земель і так далі.

За результатами голосування жодна з правок не була прийнята.

Варто зазначити, що розгляд законопроєкту продовжиться 3 березня – наступного пленарного тижня.

Згідно з календарним планом, з 24 по 28 лютого у нардепів запланована робота з виборцями.

Раніше парламентський комітет з питань аграрної та земельної політики розглянув всі поправки до другого читання законопроєкту №2178-10 і рекомендував його до прийняття.

У законопроєкті були враховані такі основні поправки:

– купувати землю зможуть лише громадяни України, держава, громади та українські компанії, засновані українцями;

– допуск іноземців як засновників компаній може вирішуватися лише на референдумі;

– встановлено обмеження не більше ніж 10 тисяч гектарів в одні руки;

– власниками землі також можуть стати банки, якщо отримають землю як заставу. Протягом двох років вони будуть зобов’язані продати такі ділянки на аукціонах;

– ціна землі не може бути нижче ніж нормативне грошове оцінювання.