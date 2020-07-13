Про це в ефірі ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі ICTV заявив голова фракції “Слуги народу” Давид Арахамія.
“У п’ятницю всі будуть з головами”, — сказав він.
Арахамія уточнив, що планується голосування за призначення голови Антимонопольного комітету, на цю посаду претендує Ольга Піщанська (наразі — заступниця голови АМКУ).
Також може бути розглянуто питання про призначення на посаду віце-прем’єра з питань оборонно-промислового комплексу Олега Уруського.
“На посаду [голови] НБУ ще немає фінального остаточного рішення”, — додав Арахамія.
Що стосується складу уряду, голова фракції зазначив, що Кабмін “укомплектований майже на 100%”, маючи на увазі, що на вакантні посади були призначені виконуючі обов’язки міністрів.
- Нагадаємо, що 10 липня, прем’єр-міністр Денис Шмигаль вніс до Верховної Ради проєкт постанови про призначення колишнього голови Державного космічного агентства України, колишнього першого заступника міністра промислової політики Олега Уруського на посаду віцепрем’єра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.
- 13 липня проект постанови про призначення Олега Уруського віце-прем’єр-міністром з питань оборонно-промислового комплексу відкликали з Верховної Ради.
- 3 липня Верховна Рада України підтримала звільнення Юрія Терентьєва з посади голови Антимонопольного комітету України.