Верховна Рада планує розглянути ряд кадрових питань під час позачергового засідання в п'ятницю, 17 липня.

Про це в ефірі ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі ICTV заявив голова фракції “Слуги народу” Давид Арахамія.

“У п’ятницю всі будуть з головами”, — сказав він.

Арахамія уточнив, що планується голосування за призначення голови Антимонопольного комітету, на цю посаду претендує Ольга Піщанська (наразі — заступниця голови АМКУ).

Також може бути розглянуто питання про призначення на посаду віце-прем’єра з питань оборонно-промислового комплексу Олега Уруського.

“На посаду [голови] НБУ ще немає фінального остаточного рішення”, — додав Арахамія.

Що стосується складу уряду, голова фракції зазначив, що Кабмін “укомплектований майже на 100%”, маючи на увазі, що на вакантні посади були призначені виконуючі обов’язки міністрів.