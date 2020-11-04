Верховна Рада України на сьогоднішньому засіданні розгляне низку документів, серед яких законопроєкт про посилення відповідальності за кримінальні правопорушення проти журналістів.

Про це свідчить порядок денний сьогоднішнього засідання.

Крім того, в першому читанні планується розглянути законопроєкти: про внесення до Державного земельного кадастру відомостей про державний кордон України; про посилення відповідальності за незаконний видобуток корисних копалин; про посилення відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян.

У другому читанні нардепи розглянуть законопроєкт про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної підтримки культури, туризму і креативних індустрій.

На порядку денному також є два законопроєкти (№4119 і №4120), які фактично пропонують перекрити борг “Укрнафти” грошима “Нафтогазу України”.

Крім цього, Рада розгляне проєкт закону про соціальний захист населення в період карантину і визначить підстави відсутності народних депутатів на пленарних засіданнях.