Про це вона написала в Facebook.
Як відомо, напередодні стало відомо про те, що профільний комітет Верховної Ради прийняв рішення позбавити акредитації журналістів видання “Слідство. Інфо”, а також двох десятків інших ЗМІ.
Всього рішення стосувалося 22 видань.
“Шановні колеги журналісти! Попереднє рішення про припинення акредитації скасовано. Вибачте за таке рішення!”, – написала Кармелюк.
- Спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав розпорядження, яким змінив порядок допуску журналістів до будівлі ВР в умовах епідемії коронавірусу COVID-19.
- Комітет Верховної Ради с з питань свободи позбавив акредитації низку українських видань через недостатнє висвітлення діяльності парламенту.
- Спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков надав термінове доручення пресслужбі Апарату Верховної Ради України переглянути та прийняти виважене рішення щодо переліку ЗМІ та підстав позбавлення їх акредитації.