Очільниця пресслужби Апарату Верховної Ради України Ірина Кармелюк вибачилася перед журналістами за рішення позбавити деякі ЗМІ акредитації.

Про це вона написала в Facebook.

Як відомо, напередодні стало відомо про те, що профільний комітет Верховної Ради прийняв рішення позбавити акредитації журналістів видання “Слідство. Інфо”, а також двох десятків інших ЗМІ.

Всього рішення стосувалося 22 видань.

“Шановні колеги журналісти! Попереднє рішення про припинення акредитації скасовано. Вибачте за таке рішення!”, – написала Кармелюк.