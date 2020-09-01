Верховна Рада України прийняла в другому читанні та в цілому законопроєкт щодо врегулювання тарифу на постачання електроенергії до багатоквартирних будинків, релігійних організацій та дачних кооперативів.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону № 2098 проголосували 276 народних депутатів.

Документ вносить зміни до перехідних положень закону “Про ринок електроенергії”. Вони стосуються поставок електроенергії для забезпечення функціонування спільного майна багатоквартирних житлових будинків.

“Метою законопроєкту є визначення на законодавчому рівні, що постачання електричної енергії для забезпечення функціонування спільного майна багатоквартирного житлового будинку та освітлення дворів, східців, номерних знаків здійснюється постачальником універсальних послуг за цінами, визначеними для населення”, – зазначається в пояснювальній записці до законопроєкту.

Так, за цінами для населення (для побутових споживачів) можна буде оплачувати електроенергію, яка споживається в багатоквартирних будинках на технічні цілі (роботу індивідуальних теплових пунктів, котелень, ліфтів, насосів тощо), а також для освітлення дворів, східців і номерних знаків.

За тією ж ціною можна буде оплачувати електроенергію, яку споживають у дачних і дачно-будівельних кооперативах, садових товариствах, гаражно-будівельних кооперативах на технічні цілі та освітлення території.

Також буде дозволено оплачувати за цінами для населення електроенергію, яку споживають юрособи, що є власниками майна, використовуваного для компактного поселення внутрішньо переміщених осіб (мова йде про містечка зі збірних модулів, гуртожитки, оздоровчі табори, будинки відпочинку, санаторії, пансіонати, готелі й т. д.).

Це ж стосується і релігійних організацій (в частині споживання електроенергії на комунально-побутові потреби).