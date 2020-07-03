Верховна Рада України підтримала в першому читанні урядовий законопроєкт, який передбачає зниження "зелених" тарифів.

Про це повідомляють #Букви.

За проєкт закону № 3658 проголосували 268 народних депутатів.

Метою документа є: врегулювання нагальних проблем “зеленої” генерації, зменшення фінансового навантаження на кінцеву ціну через високий рівень “зеленого” тарифу, запобігання дефіциту коштів на ринку електричної енергії, поліпшення платоспроможності ДП “Гарантований покупець” (яке відповідає за здійснення оплати виробникам по “зеленому” тарифу).

У законопроєкті перераховані змінені ставки “зелених” тарифів, які будуть застосовуватися з 1 липня 2020 року.

Головні положення документа передбачають: зниження “зелених” тарифів для вітроелектростанцій (ВЕС) на 7,5 %; для сонячних електростанцій (СЕС) потужністю більше 1 МВт – на 15 %. Це стосується об’єктів, введених в експлуатацію з 1 липня 2015 по 31 грудня 2019 року.

Для СЕС, потужністю менше 1 МВт, пропонується знизити тариф на 10 %.

Для СЕС і ВЕС, введених в експлуатацію з 1 січня 2020 року, тариф може бути зменшений на 2,5 %.

Для об’єктів відновлюваної енергетики, введених в експлуатацію до 30 червня 2015 року встановлено граничний розмір “зеленого” тарифу. Відповідно до законопроєкту, це дозволить зменшити розмір тарифів для таких об’єктів до 52 %.

Для нових СЕС “зелений” тариф пропонується знизити на 50 % (з 1 серпня 2020 року).

Згідно з оцінкою Уряду, зменшення тарифів дозволить знизити прогнозований дефіцит балансу ДП “Гарантований покупець” на 6,4 млрд гривень на рік. Крім того, це дозволить знизити сумарний обсяг виплат по “зеленим” тарифам на 2 млрд євро.