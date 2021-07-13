Верховна Рада України ухвалила сьогодні законопроєкт, який передбачає реформування державного концерну "Укроборонпром" та перетворення його на акціонерне товариство.

Про це повідомляють #Букви.

За результатами голосування 1084 правок, на яких наполягали народні депутати, не були підтримані.

Комітет рекомендував парламентарям ухвалити законопроект у запропонованій ним редакції за наслідками розгляду в другому читанні та в цілому.

За проєкт закону № 3822 проголосували 256 народних депутатів (227 “слуг народу”, 1- від “Партії “За майбутнє”, 7 – від “Голосу”, 17 – від “Довіри” та 4 позафракційних).

Жодного голосу за документ не віддали ОПЗЖ, “Європейська Солідарність” і “Батьківщина”.

Документ передбачає:

• реформування “Укроборонпрому”, перетворення його на акціонерне товариство;

• перетворення державних унітарних підприємств, що входять до складу концерну, – на господарські товариства;

• впровадження корпоративної моделі управління об’єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі.

Реформування держконцерну планують проводити в кілька етапів:

1. Перший етап передбачає підготовку учасників концерну до реорганізації. Також передбачається перетворення “Укроборонпрому” на акціонерне товариство.

На цьому етапі планується:

• передача між учасниками за спрощеною процедурою майна (основних засобів, майна, створеного в результаті виконання державного оборонного замовлення, товарів, продукції, виробничих запасів, об’єктів права інтелектуальної власності та інше), програм підвищення обороноздатності і безпеки держави, інших договорів, обслуговування пов’язаних кредитів, порук, гарантій;

• вивільнення обтяженого майна учасників концерну і господарських товариств, управління корпоративними правами держави щодо яких передано концерну (в т. ч. за процедурою банкрутства), для можливості його передачі учасникам концерну, які будуть реорганізовані в господарські товариства на другому етапі;

• передача єдиних майнових комплексів учасників концерну і пакетів акцій господарських товариств (які не задіяні у виконанні державного оборонного замовлення та виробничій діяльності) Фонду державного майна України.

Засновником і єдиним акціонером акціонерного товариства, утвореного в результаті реформування “Укроборонпрому”, буде держава в особі Кабінету Міністрів.

Фото: #Букви

2. Другий етап реформування передбачає створення галузевих бізнес-об’єднань (ГБО) у формі акціонерних товариств. Також передбачено утворення господарських товариств на базі підприємств, включених до складу концерну “Укроборонпром”.

Управління корпоративними правами (частками в статутному капіталі) щодо ГБО буде здійснювати акціонерне товариство, утворене на базі “Укроборонпрому”.