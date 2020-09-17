Верховна Рада України підтримала в першому читанні законопроєкт, який створить механізм покарання за військові злочини (зокрема, в незаконно анексованому Криму і на окупованому Донбасі).

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону № 2689 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації норм міжнародного кримінального та гуманітарного права” проголосував 271 нардеп.

Метою документа є “забезпечення повноти імплементації положень міжнародного кримінального і гуманітарного права щодо кримінально-правового переслідування за міжнародні злочини (геноциду, злочин агресії, злочини проти людяності та воєнні злочини), а також забезпечення виконання міжнародних зобов’язань щодо запобігання юридичній та фактичній безкарності за вчинення таких злочинів”.

Це – умисні вбивства, тортури, насильницькі зникнення або нелюдське поводження з цивільними і військовополоненими, незаконна депортація і колонізація, примусова мілітаризація, невибіркові обстріли цивільного населення і об’єктів в умовах збройного конфлікту.

Згідно з пояснювальною запискою, ситуація в Криму і на Донбасі “кваліфікується як міжнародний збройний конфлікт”. В даному випадку “діють норми міжнародного гуманітарного права, серйозні порушення якого визнаються міжнародними злочинами, насамперед – військовими злочинами”.

Наголошується, що, крім військових злочинів, на тимчасово окупованих територіях України відбуваються і злочини проти людяності.

“Потерпілі від вказаних злочинів обчислюються тисячами. Проте, винним у вчиненні більшості з них наразі вдається уникати кримінального переслідування, що, серед іншого, обумовлено невідповідністю законодавства України про кримінальну відповідальність положенням міжнародного кримінального і гуманітарного права. Іншими словами, через відсутність складу відповідного злочину у Кримінальному кодексі України як підстави кримінальної відповідальності“, – йдеться в записці.

Законопроєктом пропонується внести зміни до Кримінального кодексу, що передбачають “запровадження принципу універсальної юрисдикції щодо злочинів агресії, геноциду, злочинів проти людяності та воєнних злочинів”. Відзначається, що універсальна юрисдикція є потужним інструментом для запобігання безкарності за вказані злочини

Також буде передбачено “кримінальну відповідальність військових командирів, інших осіб, що фактично діють як військові командири, та інших начальників за відповідні міжнародні злочини”.

Будуть передбачені особливості кримінальної відповідальності за злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.

Ухвалення цього законопроєкту дозволить органам прокуратури і попереднього розслідування здійснювати належну кримінальну правову кваліфікацію дій, що мають місце на тимчасово окупованих територіях України, з подальшим переслідуванням винних у скоєнні таких діянь.

Як відзначили в представництві президента України в АР Крим, законопроєкт 2689 “належним чином закріплює в Кримінальному кодексі України злочини проти людяності і військові злочини”.

“Цей законопроєкт є важливим для розслідування і переслідування осіб, які вчинили злочини проти людяності та воєнні злочини на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя. Цей законопроєкт дасть нашим українським кримським правоохоронним органам належний інструмент для притягнення до кримінальної відповідальності російських військових злочинців, які вчинили найтяжчі міжнародні злочини на території Криму”, – йдеться в повідомленні.