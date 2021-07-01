Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За документ № 5506 проголосували в першому читанні – 331 нардеп, в другому – 325 депутатів.

Ініціатором законопроєкту є президент Володимир Зеленський.

Метою документа є “визначення правового статусу корінних народів України та встановлення правових гарантій на повне володіння всіма правами людини і основоположними свободами осіб, що належать до корінних народів України”.

Як пояснив, представляючи документ, віцепрем’єр – міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, “поняття “корінний народ” з’явилося в Конституції України ще 25 років тому, але не було розкрито”.

Згідно з пояснювальною запискою, в Україні досі був відсутній спеціальний закон, “який би визначав правовий статус корінного народу України та встановлював би чіткі гарантії реалізації останнім права на самовизначення”.

Верховна Рада 1 липня 2021

Серед ключових положень підтриманого сьогодні законопроєкту можна виділити наступні:

1. Надається визначення поняття “корінний народ України”, відповідно до якого – це “автохтонна етнічна спільнота, яка сформувалася на території України, є носієм самобутньої мови і культури, має традиційні, соціальні, культурні або представницькі органи, самоусвідомлює себе корінним народом України, становить етнічну меншість у складі її населення і не має власного державного утворення за межами України”.

2. Пропонується встановити, що корінними народами України є кримські татари, караїми, кримчаки (які сформувались на території Кримського півострову).

3. Корінні народи України та їх представники:

• мають право на повне володіння всіма правами людини і основоположними свободами, визначеними у Статуті ООН, Загальній декларації прав людини, Декларації ООН про права корінних народів та в міжнародних договорах;

• мають право на самовизначення в Україні, встановлюють свій політичний статус у межах Конституції та законів України;

• вільно здійснюють свій економічний, соціальний та культурний розвиток;

• мають право на самоврядування в питаннях, що відносяться до їхніх внутрішніх справ (у тому числі стосовно створення їх представницьких органів, що утворюються та діють у межах Конституції та законів України);

• мають право зберігати і зміцнювати свої особливі політичні, правові, соціальні та культурні інститути, зберігаючи при цьому свою участь в економічному, соціальному та культурному житті країни;

• мають право на рівний правовий захист (будь-яка дискримінація корінних народів України при реалізації ними своїх прав забороняється);

• мають право відроджувати, використовувати, розвивати і передавати майбутнім поколінням свою історію, мови, традиції, писемність і літературу, відновлювати та зберігати об’єкти матеріальної та нематеріальної культурної спадщини;

• визначають власну національну символіку та порядок її застосування з дотриманням законів України.

4. Держава сприяє представництву корінних народів у Верховній Раді України, Верховній Раді АР Крим тощо.

5. Держава гарантує захист корінних народів України від актів геноциду чи будь-яких інших актів колективного примусу або насильства.

6. Заперечення етнічної приналежності чи етнічної самобутності корінних народів України забороняється.

Законом корінним народам гарантується право на правовий захист від будь-яких дій, направлених на:

• позбавлення ознак етнічної приналежності та цілісності як самобутніх народів, позбавлення культурних цінностей;

• виселення або примусове переміщення із місць компактного проживання в будь-якій формі;

• примусову асиміляцію або примусову інтеграцію в будь-якій формі;

• заохочення або розпалювання расової, етнічної чи релігійної ненависті, направленої проти них.

Верховна Рада 1 липня 2021

Верховна Рада 1 липня 2021

Верховна Рада 1 липня 2021

Фото: #Букви