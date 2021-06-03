Верховна Рада України підтримала в другому читанні та в цілому документ, який ще називають законом про "податок на Google".

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону № 4184 проголосували 283 нардепи.

Згідно із пояснювальною запискою, метою законопроєкту “є збільшення доходів державного бюджету від ПДВ за рахунок залучення до оподаткування податком на додану вартість нерезидентів, що надають фізичним особам електронні послуги, місце постачання яких розташоване на митній території України”.

Законопроєкт передбачає, що міжнародні компанії (на кшталт Facebook чи Google) сплачуватимуть ПДВ за надання платних електронних послуг в Україні.

Йдеться про сплату транснаціональними корпораціями ПДВ в розмірі 20%.

ПДВ повинні будуть сплачувати такі міжнародні компанії, як: Facebook, Netflix, Tik Tok, Instagram, YouТube, Viber та інші.

Що зміниться для закордонних корпорації, які надають електронні послуги:

• Вони реєструватимуться як платники ПДВ дистанційно;

• Запроваджуються критерії визначення місця постачання електронних послуг.

• Сплата податку – у євро чи доларах.

• Не реєструватимуть податкові накладні.

Які електронні послуги оподатковуватимуться:

• постачання зображень або текстів;

• постачання аудіовізуальних творів, відео на замовлення, ігор;

• надання у користування “хмар” для розміщення даних;

• постачання софту та оновлень до нього, а також його дистанційне обслуговування;

• реклама в інтернеті, мобільних застосунках та в інших електронних ресурсах.

Як зазначили в пресслужбі політсили “Слуга народу”, нардепи від якої ініціювали цей документ, “остаточний варіант законопроєкту передбачає, що корпорації не сплачуватимуть 20% ПДВ за надання електронних освітніх послуг”.

Зареєструватися платники ПДВ з інших країн зможуть в електронній формі на спеціальному вебпорталі. Податкові накладні можна буде не реєструвати і платити в іноземній валюті.

Реєструватися для сплати ПДВ в Україні повинні будуть лише ті компанії, у яких за попередній рік загальна сума від продажу українцям електронних послуг перевищує еквівалент 1 млн грн за офіційним курсом НБУ на 31 грудня того року.

Законопроєкт виключає норму, згідно з якою резиденти при виплаті нерезидентам доходу за виробництво та/або розповсюдження реклами повинні сплачувати податок за ставкою 20% суми таких виплат за власний рахунок.

Очільник фінансового комітету Ради Данило Гетманцев запевнив, що цей законопроєкт не вплине на звичайних користувачів (такі послуги, як пошук у Google чи користування соцмережами, залишаться безкоштовними).

“Так званий податок на Google запроваджує простий механізм сплати ПДВ для транснаціональних корпорацій, що надають послуги в сфері електронної комерції. Це і Facebook, і Netflix, і Viber. Вони повинні сплачувати податок в Україні, як і у понад 80 юрисдикціях по всьому світові”, – зазначив Гетманцев.

Раніше він заявляв, що український бюджет недоотримує “щонайменше 3 млрд грн через несплату ПДВ з електронних сервісів”.