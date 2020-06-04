Верховна Рада сьогодні на засіданні підтримала за основу законопроєкт № 3485 про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення виборчого законодавства.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Відповідне рішення підтримали 292 народних депутатів України.

Зазначається, що документ спрямований на усунення прогалин та неузгодженостей, кореляція строків, спрощення виборчих процедур та їх уніфікації для спрощення виборчого процесу, уніфікації норм Виборчого кодексу та захисту виборчих прав громадян.

Депутати пропонують внести зміни в усі чотири книги Виборчого кодексу.

“Збільшується доступ до місцевої влади за рахунок зменшення застави. Ми пропонуємо зменшити її вдвічі. Також ми запроваджуємо подвійне висування. Це іноваційно, такого не було в українській історії. Один і той же кандидат може висуватись і в обласну рада, і в раду об’єднаної територіальної громади”, — зазначив голова фракції “Слуги народу” Олександр Корнієнко.

Згідно з законопроєктом, позачергові місцеві вибори, проміжні, перші, додаткові проводитимуться двічі на рік — в останню неділю березня та останню неділю жовтня.

У рік проведення чергових місцевих виборів всі голосування повинні будуть проходити лише один раз — в останню неділю жовтня.

Також депутати пропонують ввести можливість використання інноваційних технологій у виборчому процесі, зокрема, подачу документів кандидатами в режимі онлайн, голосування на ділянці за допомогою комп’ютера та підрахунок голосів за допомогою електронних систем.

Також документом пропонується збільшити санкції за злочини та адміністративні правопорушення у сфері виборчого законодавства, встановити відповідальність за підробку документів та інші порушення.

Крім того, пропонується ввести механізм боротьби з “двійниками” на виборах президента України.