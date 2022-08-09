П'ятий президент України та лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко закликав Раду Безпеки ООН негайно розмістити миротворців на території Запорізької АЕС. На думку політика, потенційна катастрофа на ЗАЕС за своїми наслідками може бути вдесятеро більшою, ніж аварія на ЧАЕС.

Про це Петро Порошенко заявив в етері британського телеканалу Sky News.

За його словами, всі повинні чітко розуміти, що це РФ вдерлась в Україну і катастрофа на Запорізькій АЕС може виявитись у десятеро потужнішою, ніж катастрофа на Чорнобильскій АЕС.

Як зауважив Порошенко, Запорізька атомна електростанція забезпечує 20% всього енергобалансу України і 50% атомної енергії.

“Хотів би також нагадати, що станом на цей момент український персонал станції перебуває там. А тому ми запропонували, щоб цей комплекс питань був негайно винесений на розгляд засідання Ради Безпеки ООН з тим, щоб розглянути спеціальне рішення про негайне розміщення миротворців ООН на Запорізькій атомній електростанції. Інакше наслідки відчує вся Європа, весь світ, адже може статися катастрофа”, – застеріг лідер “ЄС”.

Він резюмував, що про ситуацію довкола ЗАЕС повинен голосно говорити увесь світ, адже поведінка росіян – це загроза глобальній безпеці.

Якщо РФ відмовиться від незалежних міжнародних миротворців від Радбезу ООН, які гарантуватимуть безпеку на ЗАЕС і, відповідно, безпеку всього світу, то потрібно буде запроваджувати нові антиросійські санкції.

“Росія розуміє лише мову сили. А отже весь світ має продемонструвати єдність, солідарність та силу”, – наголосив Петро Порошенко.