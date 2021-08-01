Про це він розповів в ефірі телеканалу “Дом”.

Арестович заявив, що масштабні кадрові перестановки в силових структурах України триватимуть і далі.

“Я думаю, не останні. Будуть ще. Бо військова загроза Україні нікуди не поділася, і на неї треба відповідати. Відповідно, підбираються люди, кадри, які здатні виконати ці завдання, підготувати силову машину України до гідної відповіді”, – розповів радник Єрмака.

Арестрович пояснив, що президент, коли прийшов на посаду верховного головнокомандувача, поставив керівникам відповідних відомств завдання.

“Дорожні карти, план реформ, пункти та положення, які вони повинні були реалізувати. Минуло два роки. Відбулася оцінка посадових осіб, їх діяльності на постах. Винесені персональні кадрові рішення, і підібрані люди, які наступний етап завдань можуть здійснити більш ефективно”, – зазначив він.

Як сповіщалося, 27 липня речник президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров під час брифінгу повідомив, що Руслан Хомчак буде звільнений з посади головнокомандувача ЗСУ. Він обіймав цю посаду з 21 травня 2019 року. На місце Хомчака було призначено Валерія Залужного — командувача оперативного командування “Північ”.

Хомчак, який був членом РНБО з 31 травня 2019 року, тепер став першим заступником секретаря Радбезу Олексія Данілова. Михайло Коваль, що обіймав цю посаду, звільнений.