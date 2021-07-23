Зеленський звільнив заступника Баканова — доповідача у справі «вагнерівців»

Це у коментарі #Буквам повідомив речник президента України Володимира Зеленського Сергій Никифоров.

“Баранецький — так”, — сказав він у відповідь на запитання про те, чи було таке кадрове рішення.

На уточнювальне запитання, чи пов’язане це зі справою про викрадення екссуді Миколи Чауса у Кишиневі, речник відповів:

“У випадках Служби зовнішньої розвідки та СБУ — ми не знаємо, із чим це пов’язано. Ця інформація не розголошується”, — сказав він.

Відповідний указ ще не опублікований на сайті президента.

Як відомо, Молдова завершила розслідування справи щодо викрадення українського екссудді Миколи Чауса. За словами генпрокурора країни Олександра Стояногло, у викраденні “брали участь особи зі спецструктур в Україні.

Нагадаємо також, що в липні 2020 року звільнений сьогодні заступник голови СБУ Руслан Баранецький і начальник Головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба доповідали про операцію щодо “вагнерівців” в Офісі президента.