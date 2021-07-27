Руслан Хомчак йде з посади головнокомандувача Збройних сил України. На його місце призначать Валерія Залужного - командувача оперативного командування "Північ".

Про це під час брифінгу повідомив речник президента Сергій Никифоров.

“З посади йде головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак. Це рішення президента. Володимир Зеленський не сумнівається у патріотизмі, вірності присязі, фаховості Хомчака, але президент хоче бачити синергію між Міноборони та ЗСУ. Так ось, синергії, на жаль не бачимо, бачимо, навпаки, конфлікти”, – заявив Никифоров.

На посаду головнокомандувача ЗСУ призначено генерал-майора Валерія Залужного, командувача оперативного командування “Північ”.

Що відомо про Валерія Залужного?

Валерій Залужний навчався на загальновійськовому факультеті Одеського вищого об’єднаного командного училища. У 1997 році він закінчив його із відзнакою.

З 2005 по 2007 рік Залужний здобував освіту в Національній академії оборони України, після якої обійняв посаду першого заступника командира 24-ї окремої механізованої бригади у Яворові Львівської області.

У 2009 році Залужний на три роки очолив 51-у окрему механізовану бригаду.

У 2017 році він став першим заступником командувача військ оперативного командування “Захід”, а у 2018 році – першим заступником командувача Об’єднаних сил. Ще через рік Залужний очолив командування “Північ”.

Яку посаду запропонували Хомчаку?

За словами Никифорова, Хомчак переходить на посаду першого заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони, а з тієї посади, відповідно, йде чинний перший заступник Михайло Коваль.

Зазначимо, що на момент публікації матеріалу на сайті Офісу президента все ще нема указів про звільнення Хомчака та призначення Залужного.

Нагадаємо, що 26 липня президент України Володимир Зеленський звільнив двох перших заступників голови Служби безпеки України Івана Баканова.

Інформація про кадрові рішення щодо керівництва спецслужби з’явилася у ЗМІ ще 23 липня. Речник президента Сергій Никифоров спершу підтвердив інформацію про звільнення заступника голови СБУ Руслана Баранецького, а пізніше назвав чутками.

“Указу про звільнення Баранецького немає. Без указу і його публікації на сайті говорити про чиєсь звільнення некоректно”, — сказав тоді він.