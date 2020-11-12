Про це він написав у Facebook.
“Карантин вихідного дня? Ок! Тоді – усі на вихід! І я почну перший. Відповідну заяву подав на Банкову”, — повідомив Уманський.
Він пообіцяв розповісти про причини відставки після того, як щодо його заяви ухвалять рішення.
- Нагадаємо, під час роботи на посаді голови Мінфіну Ігор Уманський ініціював відставки голови Державної податкової служби Сергія Верланова і голови Держмитної служби Максима Нефьодова, оскільки бюджет нібито недоотримував близько 5 млрд грн щомісяця через схеми з ПДВ.
- Глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що команда президента стурбована ситуацією з корупцією в податковій службі і на митниці, де, за словами Уманського, “контрабас” як ішов, так і йде. В результаті Уманський став радником Єрмака. Його діяльність, за словами голови ОПУ, буде пов’язана з викоріненням схем в податковій і митниці.
- 24 квітня Рада прийняла рішення про створення Тимчасової слідчої комісії, яка розслідує факти, озвучені Уманським.