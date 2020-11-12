Про це він написав у Facebook.

“Карантин вихідного дня? Ок! Тоді – усі на вихід! І я почну перший. Відповідну заяву подав на Банкову”, — повідомив Уманський.

Він пообіцяв розповісти про причини відставки після того, як щодо його заяви ухвалять рішення.