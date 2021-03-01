Радник президента України Володимира Зеленського з питань економіки Олег Устенко заявив, що затримка з кредитуванням України Міжнародним валютним фондом (МВФ) пов'язана з логістикою.

Про це він заявив в ефірі телеканала “Україна 24”.

Устенко пояснив, у чому виникли труднощі з МВФ.

“Як ми розуміємо в Офісі президента, виникли проблеми навіть не технічного характеру, а логістичного, які виникли через те, що ти не можеш просто взяти й змінити українське законодавство. Щоб його міняти, скажімо, щодо судової системи, президент проводив багато зустрічей, говорив з експертами, це займало багато часу. І логістично ми не витримали того часу, який, як сподівалися, зможемо витримати”, — сказав він.

Радник Зеленського підкреслив, що “програма йде”.

“Як тільки будуть проголосовані ініціативи президента, ми можемо сказати, що з нашого боку ми виконали те, що обіцяли виконати не тільки МВФ, але й українському суспільству. Ми не робимо це для когось”, – підкреслив Устенко.

За його словами, те, що прописано в програмі співпраці із МВФ, прописано й у програмі президента Зеленського, зокрема реформа судової системи та боротьба з корупцією.

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) завершила свою роботу в Україні, проте рішення про перегляд програми stand-by поки що не ухвалила.

ДОВІДКА. Міжнародний валютний фонд у червні 2020 року затвердив нову 18-місячну програму stand-by для України на близько $5 млрд. Був виділений перший транш у розмірі $2,1 млрд.

Після виділення першого траншу було заплановано чотири перегляди програми: за підсумками червня, вересня і грудня 2020 року, а також червня 2021 року. Розміри другого і третього траншу – по $700 млн, третього – $560 млн і заключного четвертого – $980 млн.

Поки що наступні транші виділені не були.