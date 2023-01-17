Група Raiffeisen Bank International відповіла на заклик Національного банку України оприлюднити рішення щодо виходу з ринку РФ та визнала, що російська філія надає пільги військовим РФ.

Про це поінформувала пресслужба RBI.

У RBI запевнили, що суворо дотримуються всіх вимог чинного законодавства Австрії та ЄС, які визнають територіальну, політичну та економічну цілісність України.

Тож спростували інформацію про те, що банк веде господарську діяльність на територіях Донецької та Луганської областей, а також півострову Крим.

Та зауважили, що з перших днів повномасштабної війни Група РБІ надає значну гуманітарну допомогу Україні, яка не обмежується тільки прямим фінансуванням на більш ніж 20 мільйонів євро, а включає всебічну підтримку людям в Україні та українським переселенцям за кордоном.

Водночас у пресслужбі визнали, що банківська група має дочірній банк у РФ, який є окремою юридичною особою, тож повинен здійснювати діяльність відповідно до російського законодавства, що, зокрема включає пільгові умови.

RBI розглядає всі стратегічні можливості щодо майбутнього Райффайзенбанк Росія, в тому числі ретельний спланований вихід з банку. Проте з огляду на складність ситуації і, в тому числі, на обмежувальні заходи, встановлені Російською Федерацією, цей процес триває”, – мовиться у повідомленні.

Про деталі обмежень не зазначили.

Згідно з повідомленням пресслужби, з початку повномасштабної війни Raiffeisen суттєво скоротив кредитування в РФ: кредитний портфель зменшено на приблизно 25%.

НБУ неодноразово звертався та проводив зустрічі з міжнародною фінансовою спільнотою, закликаючи банківський та страховий сектор припинити бізнес-діяльність на території РФ та РБ. Такі звернення були спрямовані на адресу Raiffeisen Bank International, Intesa Sanpaolo, OTP Bank, ING Bank, Credit Agricole.

Проводилися зустрічі з керівництвом та акціонерами вказаних груп, у межах яких НБУ вкотре отримав запевнення, що вони “продовжують вивчати всі стратегічні варіанти майбутнього їх бізнесу в РФ, включно з варіантами виходу з цього ринку”.

Оцінюючи ситуацію на одинадцятому місяці війни, Національний банк констатує відсутність прогресу на шляху прийняття остаточних рішень щодо виходу з російського ринку. Вважаємо це неприпустимим”, – зазначили в регуляторі.

Зауважимо, росіяни, призвані на військову службу за мобілізацією або за контрактом, та їхні сім’ї можуть подати заяву на надання відстрочки платежів за кредитами та позиками відповідно до закону РФ від 7 жовтня 2022 року №377-ФЗ.

Раніше в “Інтерфакс” зазначили, що на своїх сайтах російські Raiffeisen та OTP Банк визнають існування “ЛНР” та “ДНР” та називають війну в Україні “спецоперацією”.