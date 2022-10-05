5 жовтня американська компанія SpaceX Ілона Маска спільно з NASA відправили ще один екіпаж на Міжнародну космічну станцію. Склад екіпажу – чотири особи, з них дві жінки, зокрема представниця корінних американців та перша росіянка на борту приватного американського корабля.

Про це повідомляє CNN.

Crew 5 стартував о 12:00 за часом східного узбережжя США (о 19:00 за київським часом) з космічного центру Кеннеді у Флориді.

На борту знаходиться астронавтка НАСА Ніколь Аунапу Манн, яка є командиром місії. Вона також стане першою жінкою-індіанкою, яка вирушить на орбіту Землі, і першою жінкою, яка керуватиме місією SpaceX.

Також у капсулі знаходиться астронавт НАСА Джош Кассада, родом з Міннесоти, Коічі Ваката з Японського космічного агентства JAXA, та Анна Кікіна, космонавтка “Роскосмосу”, яка приєдналася до цієї місії в межах американсько-російської угоди про спільне використання польотів.

Астронавти проведуть у космічному кораблі 29 годин під час підйому до Міжнародної космічної станції, куди вони, як очікується, пристикуються близько 17:00 за східним часом 6 жовтня.

Опинившись на МКС, астронавти протягом шести місяців мають провести понад 200 наукових експериментів.

Спочатку запуск ракети-носія Falcon 9 із капсулою Dragon в межах місії Crew-5 був запланований на 3 жовтня, проте його відклали через ураган Ян, який наближався до Флориди, де знаходиться космодром.

Трансляцію запуску можна переглянути на YouTube-каналі NASA.

Довідка. Dragon 2 — клас багаторазових космічних кораблів, розроблених американською компанією SpaceX, за дизайном — наступник вантажного космічного корабля Dragon. Корабель спроектований для встановлення на ракету-носій Falcon 9 Block 5, капсула має приводнюватись в океані. У порівнянні з попередником, корабель має більші вікна, нові комп’ютери й авіоніку, перероблені сонячні панелі. Корабель виготовлятиметься у двох версіях: Crew Dragon 2 — пілотована капсула, яка здатна транспортувати до семи астронавтів і Cargo Dragon 2, модифікована версія попереднього варіанта Dragon. Варіант Crew Dragon 2 обладнаний двигунами SuperDraco з чотирьох сторін, по два двигуни з кожної, вони можуть застосовуватись для аварійної рятувальної системи. Хоча первісно обидва варіанти планувались для логістичних місій до МКС за програмами Commercial Resupply Services 2 і Commercial Crew Development, пілотована версія мала здійснювати польоти за Низьку навколоземну орбіту з туристичними місіями до Місяця.

SpaceX Crew-5 — п’ятий робочий пілотований політ космічного корабля Dragon 2 до МКС.