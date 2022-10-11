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Ракетний удар по Львову: 30% міста залишилось без електроенергії, львів’ян попередили про перебої з водопостачанням

Сьогодні близько 12:00 російські окупанти завдали ракетних ударів по об'єктах енергетики Львова. Як наслідок - частина міста залишилась без електропостачання, містян також простять зробити запаси води.

Вівторок, 11 жовтня 2022, 13:06
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Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

За його даними, після завдання ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі 30% Львова залишилось без електроенергії.

Окрім цього, у Сихівському та Франківському районах міста почались перебої з водопостачанням.

“Прохання до всіх зробити невеликий запас води. Протягом наступних годин можливі перебої у водопостачанні”, – написав він.

За інформацією місцевих мешканців, у міста також проблеми з телефонним зв’язком.

Як повідомляв очільник Львівської ОВА Максим Козицький, у Львівській області пролунало три вибухи на двох об’єктах енергетики.

Додамо, що напередодні, 10 жовтня, російські окупанти також завдали ударів по об’єктах енергетики Львова, внаслідок чого 90% міста залишилось без електропостачання. До опівночі 10 жовтня його вдалось відновити.

Теги: Андрій Садовий, водопостачання, електроенергія, Львів, обстріли Львова, ракетний удар

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