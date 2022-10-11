Ракетний удар по Львову: 30% міста залишилось без електроенергії, львів’ян попередили про перебої з водопостачанням

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.
За його даними, після завдання ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі 30% Львова залишилось без електроенергії.
Окрім цього, у Сихівському та Франківському районах міста почались перебої з водопостачанням.
“Прохання до всіх зробити невеликий запас води. Протягом наступних годин можливі перебої у водопостачанні”, – написав він.
За інформацією місцевих мешканців, у міста також проблеми з телефонним зв’язком.
Як повідомляв очільник Львівської ОВА Максим Козицький, у Львівській області пролунало три вибухи на двох об’єктах енергетики.
Додамо, що напередодні, 10 жовтня, російські окупанти також завдали ударів по об’єктах енергетики Львова, внаслідок чого 90% міста залишилось без електропостачання. До опівночі 10 жовтня його вдалось відновити.
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