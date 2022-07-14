Про це інформує Офіс Генпрокурора України.
Росія атакувала Вінницю ракетами, кілька яких збили сили ППО, але три влучили у центр міста. Унаслідок влучання кількість жертв досягла 17 осіб, ще 90 звернулися за медичною допомогою, із них близько півсотні травмовані.
Серед загиблих – двоє малолітніх дітей.
Значних руйнувань і пошкоджень зазнали житлові будинки, адміністративні та офісні приміщення.
На місці “прильотів” ворожих ракет виникла пожежа, полум’я перекинулося на автомобілі. Наслідки російської атаки ліквідовують 150 рятувальників, кінологів і психологів. Станом на 13:15 пожежу на паркувальному майданчику біля Будинку побуту ліквідовано.
Пошукові роботи тривають. На місці події працюють прокурори, слідчі та екстрені служби – 150 рятувальників, кінологів і психологів.
За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами порушення законів та звичаїв війни, що поєднано з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Для вінничан: якщо ваші рідні чи знайомі перебували у місці трагедії та не виходять на зв’язок, телефонуйте 050-222-03-26 або 59-42-00.
- Під ранок 12 липня російські окупанти завдали масованого ракетного удару по Миколаєву. Унаслідок злочинних дій росіян поранення отримали щонайменше 12 осіб.
- За словами голови Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая, ситуація на фронті після декількох днів відносного послаблення знову загострюється. Також росіяни завдали 12 ракетних та авіаційних ударів по населених пунктах на межі Луганської та Донецької областей.