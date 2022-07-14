Російська Федерація о 10:50 завдала ракетного удару по цивільній інфраструктурі у Вінниці поблизу дев’ятиповерхового Будинку побуту “Ювілейний” у центрі міста. Унаслідок обстрілу кількість жертв зросла до 17, серед них – двоє малолітніх дітей.

Про це інформує Офіс Генпрокурора України.

Росія атакувала Вінницю ракетами, кілька яких збили сили ППО, але три влучили у центр міста. Унаслідок влучання кількість жертв досягла 17 осіб, ще 90 звернулися за медичною допомогою, із них близько півсотні травмовані.

Серед загиблих – двоє малолітніх дітей.

Значних руйнувань і пошкоджень зазнали житлові будинки, адміністративні та офісні приміщення.

На місці “прильотів” ворожих ракет виникла пожежа, полум’я перекинулося на автомобілі. Наслідки російської атаки ліквідовують 150 рятувальників, кінологів і психологів. Станом на 13:15 пожежу на паркувальному майданчику біля Будинку побуту ліквідовано.

Пошукові роботи тривають. На місці події працюють прокурори, слідчі та екстрені служби – 150 рятувальників, кінологів і психологів.

За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами порушення законів та звичаїв війни, що поєднано з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Для вінничан: якщо ваші рідні чи знайомі перебували у місці трагедії та не виходять на зв’язок, телефонуйте 050-222-03-26 або 59-42-00.