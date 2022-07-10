У Харкові окупанти атакували територію навчального закладу та дитячий санаторій

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram.
Ракети запустили по Основ’янському та Слобідському районах. Атака сталася близько 03:30.
Внаслідок ракетного удару частково зруйновано 2-й та 3-й поверхи освітнього закладу. У результаті постраждалих чи загиблих немає.
Наступна ракета прилетіла по житловому будинку, зруйнувавши частину споруди на шість квартир. Внаслідок цього постраждав 62-річний чоловік, який отримав поранення середньої важкості.
Правоохоронці вже відкрили справу у двох кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Наразі тривають першочергові слідчі дії.
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