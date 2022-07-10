У Харкові окупанти атакували територію навчального закладу та дитячий санаторій

Російські окупаційні війська атакували ракетами Харків. Вони влучили по території навчального закладу, дитячому санаторію та приватному будинку.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

Ракети запустили по Основ’янському та Слобідському районах. Атака сталася близько 03:30.

Внаслідок ракетного удару частково зруйновано 2-й та 3-й поверхи освітнього закладу. У результаті постраждалих чи загиблих немає.

Наступна ракета прилетіла по житловому будинку, зруйнувавши частину споруди на шість квартир. Внаслідок цього постраждав 62-річний чоловік, який отримав поранення середньої важкості.