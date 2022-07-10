російсько-українська війна
11:08 У Харкові окупанти атакували територію навчального закладу та дитячий санаторій
11:07 «Голоси мирних» — задокументовані злочини війни. Частина 10
10:41 В Одеській області відкрили прохід суден каналом після звільнення острова Зміїний
10:03 Під Кривим Рогом окупанти знищили підприємство ракетним ударом
09:43 Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес не буде змагатися за крісло прем’єр-міністра
09:36 У Донецькій області внаслідок обстрілів загинули дев’ять людей: ще понад 20 поранено
08:50 Для РФ важливим є контроль над трасою, яка з’єднує Донецьк із Харковом – розвідка Великої Британії
08:41 Росіяни стягують війська поблизу Білогорівки – Гайдай
08:25 Канада поверне Німеччині відремонтовану турбіну «Північного потоку-1» – Reuters
07:50 В Україні не буде ефективним «Залізний купол» – Резніков
07:37 Для ракетних ударів по території України РФ утримує до трьох носіїв високоточної зброї – Генштаб
07:30 10 липня: яке сьогодні свято, традиції, прикмети, іменини
07:29 Кремль ймовірно має намір анексувати частину або й усю Харківську область – Інститут вивчення війни
07:06 Дощі та похолодання: прогноз погоди на 10 липня
00:59 Сумщина: Росіяни протягом дня обстріляли три громади, 5 мешканців поранено
00:34 Німеччина знайшла виробника боєприпасів для САУ Gepard. Їх передадуть Україні до кінця літа

09 липня

23:58 «Питання ротацій» — Зеленський пояснив чому звільнив п’ятьох українських послів
23:31 Донеччина: Протягом доби росіяни вбили щонайменше троє людей
22:51 У лавах ЗСУ перебуває більше 3 тисяч спортсменів
22:22 Після протестів президент Шрі-Ланки йде у відставку
22:06 Херсонщина: Місцевих закликали виїхати чи шукати укриття, щоби «пережити наступ українських військ»
20:32 «Твоя підпільна гуманітарка» розкритикувала українську дизайнерку, яка створила одяг для Gucci, через культурну апропріацію
19:25 Шабунін та Гонгадзе прокоментували реакцію МЗС на припущення, що Єрмак пов’язаний з РФ
18:59 «Голоси мирних» — задокументовані злочини війни. Частина 9
18:51 Вибухи у Маріуполі: Є постраждалі та загиблі серед росіян
18:21 Верховна Рада ухвалила закон про створення єдиної бази ДНК
17:22 Миколаїв: Росіяни випустили по місту 6 ракет, є руйнування
17:07 «Ми ще не так добре володіємо українською, щоб швидко ділитися думками»: Єфросиніна та Полякова про мовне питання
15:33 Україна отримає грант у розмірі 1,7 млрд доларів на безповоротній основі
15:06 У Маріуполі російські загарбники та колаборанти крадуть автомобілі – ГУР
15:05 Як потрібно поводитись під час обстрілу: у Мінреінтеграції оприлюднили план дій
14:39 У Києві розпочали військові навчання з цивільним населенням, аби підвищити рівень оборони міста

У Харкові окупанти атакували територію навчального закладу та дитячий санаторій

Російські окупаційні війська атакували ракетами Харків. Вони влучили по території навчального закладу, дитячому санаторію та приватному будинку.

Неділя, 10 липня 2022, 11:08
Підтримати

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

Ракети запустили по Основ’янському та Слобідському районах. Атака сталася близько 03:30.

Внаслідок ракетного удару частково зруйновано 2-й та 3-й поверхи освітнього закладу. У результаті постраждалих чи загиблих немає.

Наступна ракета прилетіла по житловому будинку, зруйнувавши частину споруди на шість квартир. Внаслідок цього постраждав 62-річний чоловік, який отримав поранення середньої важкості.

Правоохоронці вже відкрили справу у двох кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Наразі тривають першочергові слідчі дії.

Теги: Війна в Україні, війна з Росією, обстріли житлових будинків, російсько-українська війна, Харків

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook