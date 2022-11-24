Служба безпеки України розшукала активи президента АТ "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва на сотні мільйонів гривень, це майно намагалися приховано вивезти з України, щоб уникнути його арешту.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними СБУ, правоохоронцям вдалося запобігти вивезенню з України елітного автопарку, зброї й антикваріату, які належать президенту “Мотор Січі”. Серед вилученого майна – раритетні автомобілі та вогнепальна зброя, а також скіфське золото й предмети античних часів та Київської Русі.

Під час слідчо-оперативних дій встановлено учасників оборудки. Ними виявились декілька керівників структурних підрозділів заводу. У відомстві зазначили, що саме вони намагались сховати майно свого очільника на території підконтрольних комерційних структур. У подальшому посадовці планували нелегально вивезти «активи» за межі України.

Проте контррозвідники та слідчі СБУ встановили місцеперебування цих схованок та їх організаторів. Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили: 7 елітних автомобілів, у тому числі 4 раритетних; катер; три мисливські рушниці й гвинтівку. А також велику кількість предметів старовини народів Європи.

“Усе майно направлено на експертизу. Тривають заходи з накладення на нього арешту”, – розповіли в СБУ.

Крім того, правоохоронцям вдалося викрити інших представників найближчого оточення президента “Мотор-Січі”, які схиляли працівників заводу до збору підписів під “колективним зверненням” щодо пом’якшення міри запобіжного заходу для їхнього керівника.

Для цього вони застосовували до людей психологічний тиск, погрожували звільненням і подальшими наслідками.

















Раритетні автомобілі, зброя, скіфське золото: СБУ розшукала активи президента «Мотор Січі» на сотні млн грн // 9 фото

Нагадаємо, у жовтні цього року співробітники Служби безпеки України затримали президента “Мотор Січі” В’ячеслава Богуслаєва та начальника Департаменту зовнішньоекономічної діяльності промислового гіганта. Їм оголосили про підозру в колабораційній діяльності та пособництві державі-агресору.