Спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков повідомив, що близько третини народних депутатів уже перехворіли або ж хворіють на коронавірус COVID-19.

Про це він поінформував в інтерв’ю телеканалу “Рада”.

“Парламент, схоже, інституція, яка найбільш перехворіла в цій державі. Тому що понад 33% народних депутатів або перехворіли, або хворіють зараз на COVID-19”, – наголосив Разумков.

Високий рівень заражень серед нардепів спікер ВР пояснив тим, що народні обранці працюють із виборцями.

Разумков зазначив, що турборежим у Парламенті “збавлений через COVID-19”.

“Якщо ми говоримо про діяльність Ради, то, з одного боку, інтенсивність зменшилася, я не можу з цим не погодитися. Але ми можемо говорити про це щодо пленарних засідань ВР. Що стосується роботи в комітетах – постійно відбуваються засідання”, – розповів він.

Разумков уточнив, що пандемія впливає не лише на роботу Верховної Ради, а й “в цілому на режим існування держави і світу”.

(На відео – з 10:00)