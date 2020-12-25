Про це він поінформував в інтерв’ю телеканалу “Рада”.
“Парламент, схоже, інституція, яка найбільш перехворіла в цій державі. Тому що понад 33% народних депутатів або перехворіли, або хворіють зараз на COVID-19”, – наголосив Разумков.
Високий рівень заражень серед нардепів спікер ВР пояснив тим, що народні обранці працюють із виборцями.
Разумков зазначив, що турборежим у Парламенті “збавлений через COVID-19”.
“Якщо ми говоримо про діяльність Ради, то, з одного боку, інтенсивність зменшилася, я не можу з цим не погодитися. Але ми можемо говорити про це щодо пленарних засідань ВР. Що стосується роботи в комітетах – постійно відбуваються засідання”, – розповів він.
Разумков уточнив, що пандемія впливає не лише на роботу Верховної Ради, а й “в цілому на режим існування держави і світу”.
(На відео – з 10:00)
- Раніше на коронавірус перехворіли спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков і перший віце-спікер Руслан Стефанчук.
- Верховна Рада України змінила графік своєї роботи в січні 2021 року в зв’язку з посиленням карантину для протидії коронавірусу (введенням локдауну).