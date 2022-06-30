Падіння прибутків росіян досягло максимуму за останні сім років.

Про це повідомляє “Радіо Свобода” з посиланням на дані “Росстату”.

Заробітна плата росіян залишається приблизно на тому ж рівні, що й були у 2015 році. Проте ціни значно зросли, а тому купівельна спроможність зменшилась на 7,2%.

З такими швидшими темпами громадяни Росії ставали біднішими лише у 2015 році, після анексії Криму та після накладення економічних санкцій.

Найбільше падіння доходів вплинуло на працівників бюджетної сфери: лікарів та соцпрацівників – 11,4%, на вчених та викладачів – 10%, на вчителів – 9,1%. В останні місяці всі вони отримували підвищенні зарплати, але інфляція обігнала їх.

Також у Росії значно знизився обсяг роздрібної торгівлі – на 10% від початку лютого цього року. Натомість обсяг імпорту – на 40%.

29 червня на з’їзді Російського союзу промисловців та підприємців, глава Мінекономрозвитку Росії Андрій Решетніков попередив, що за підсумками червня варто очікувати на дефляцію.

За словами Андрія Решетнікова, рентабельність багатьох виробництв, навіть орієнтованих на експорт, вже стала негативною. Тому, якщо така ситуація триватиме ще кілька місяців, багато підприємств можуть не лише скоротити виробництво, але й закритися.

Довідка. Дефляція – ситуація, коли впродовж певного проміжку часу рівень цін в економіці знижується. Простими словами, дефляція – це підвищення купівельної спроможності національної валюти