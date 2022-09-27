У тимчасово окупованому Маріуполі триває "псевдореферендум" щодо приєднання до Росії. Однак процес "голосування" триває під наглядом "уповноважених осіб", а тому проголосувати проти приєднання - неможливо.

Про це повідомили у Telegram-каналі Маріупольської міської ради.

За інформацією міськради, “проголосувати” в окупованому місті можна на ринку чи біля будинку.

За процесом “голосування” стежать так звані “уповноважені особи”. Зокрема, вони дивляться, який варіант відповіді у бюлетені обирають маріупольці.

Таким чином, проголосувати проти приєднання до РФ практично неможливо, адже, як наголосили, в окупованому Маріуполі немає “жодних механізмів захисту своїх прав”.

“Нагадаємо, за словами міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук, за проведення та участь у таких “референдумах” загрожує покарання, згідно ст. 111-1 частини 5 Кримінального кодексу. Стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до 10 років. Тож закликаємо маріупольців робити все, щоб не брати участь у фейковому голосуванні”, – наголосили у міськраді Маріуполя.