Про це повідомили у Telegram-каналі Маріупольської міської ради.
За інформацією міськради, “проголосувати” в окупованому місті можна на ринку чи біля будинку.
За процесом “голосування” стежать так звані “уповноважені особи”. Зокрема, вони дивляться, який варіант відповіді у бюлетені обирають маріупольці.
Таким чином, проголосувати проти приєднання до РФ практично неможливо, адже, як наголосили, в окупованому Маріуполі немає “жодних механізмів захисту своїх прав”.
“Нагадаємо, за словами міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук, за проведення та участь у таких “референдумах” загрожує покарання, згідно ст. 111-1 частини 5 Кримінального кодексу. Стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до 10 років. Тож закликаємо маріупольців робити все, щоб не брати участь у фейковому голосуванні”, – наголосили у міськраді Маріуполя.
- 23 вересня на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей стартували 5-ти денні “референдуми” щодо приєднання регіонів до РФ. У ЗМІ вважають, що “референдуми” потрібні Кремлю, щоб трактувати контрнаступ ЗСУ та звільнення окупованих територій як “напад на Росію”.
- Місцеві жителі тимчасово захопленого Маріуполя відмовляються брати участь у голосуванні на псевдореферендумі, тому окупанти погрожують їм звільненням з роботи та невиплатою зарплати.
- Мешканцям тимчасово окупованого Маріуполя почали надходити повідомлення з проханням з’явитися до військкомату. Такі сповіщення надходили й раніше, однак відтепер, на тлі псевдореферендумів окупанти наважилися робити це відкрито.