Місцеві жителі тимчасово захопленого Маріуполя відмовляються брати участь у голосуванні на псевдореферендумі, тому окупанти погрожують їм звільненням з роботи та відсутністю зарплати.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

“Референдум”, вчора ввечері окупаційна адміністрація отримала “на горіхи” за наднизьку “явку”. Тому ранок почався з примусового голосування”, – розповів Петро Андрющенко.

Також він зазначив, що працівників на місцях роботи чекали “мобільні бригади” з простою умовою: голосуєш або втрачаєш роботу та зарплату. Крім того, було встановлено декілька наметів в місцях скупчення людей, але й тут охочих виявилось обмаль.

За словами радник міського голови Маріуполя, на російському пропагандистському відео дуже добре можна побачити “шалену чергу” з 10 людей та пусті прозорі урни для зберігання виборчих бюлетенів.

Петро Андрющенко зауважив, що значна кількість людей дослухалась та активно ухиляється від участі у голосування на псевдореферендумі, деякі навіть виїхала з міста на узбережжя.

Петра Андрющенка розповів, що на “референдумі” в тимчасово захопленому Маріуполі триває справжній квест під назвою “знайди учасника голосування”. Дехто з так званої “виборчої комісії” шукає виборців там, де не сховатися, у руїнах будинків, під’їздах. Інші члени “виборчої комісії” змушують голосувати людей, які прогулюються в парку.

“Однак, урни й тут напівпусті. Попри агресивно-пошукові заходи. Цирк триває…”, – підсумував радник міського голови Маріуполя.