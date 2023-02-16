Про це інформує CNN.

Клюге нагадав про “багато песимістичних” прогнозів минулого року, включно з тим, що “система охорони здоров’я впаде” і відбудеться “вибух Covid-19” та низки інших захворювань.

Всього цього не було”, — наголосив він, виступаючи під час свого п’ятого візиту в Україну від початку повномасштабного вторгнення.

Він вважає заслугою працівників охорони здоров’я та міжнародної підтримки, чому система настільки стійка.

За його словами, війна завдала значних збитків психічному здоров’ю, і міжнародні зусилля “потрібно подвоїти”, щоб сприяти навчанню лікарів первинної медичної допомоги на рівні громади для лікування психічного здоров’я на місцевому рівні.

Візит Клюге в Україну був зосереджений на передачі “найбільшої гуманітарної допомоги в історії” організації охорони здоров’я, яка включала 59 імунізаційних автобусів, мобілізованих для транспортування щеплень дітям.

Зауважимо, 16 лютого дружина презиента Олена Зеленська зустрілася з директором Європейського регіонального бюро ВООЗ доктором Гансом Клюге та міністром охорони здоров’я України Віктором Ляшком. На зустрічі обговорили результати аудиту ресурсів системи надання послуг у сфері психічного здоров’я, проведеного в межах роботи над Всеукраїнською програмою ментального здоров’я.