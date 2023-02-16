16 лютого директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я Ганс Клюге привітав систему охорони здоров’я України за те, що вона не піддалася колапсу та спалаху хвороб, як передбачалося, коли Росія вдерлася в країну майже рік тому.

Про це інформує CNN.

Клюге нагадав про “багато песимістичних” прогнозів минулого року, включно з тим, що “система охорони здоров’я впаде” і відбудеться “вибух Covid-19” та низки інших захворювань.

Всього цього не було”, — наголосив він, виступаючи під час свого п’ятого візиту в Україну від початку повномасштабного вторгнення.

Він вважає заслугою працівників охорони здоров’я та міжнародної підтримки, чому система настільки стійка.

За його словами, війна завдала значних збитків психічному здоров’ю, і міжнародні зусилля “потрібно подвоїти”, щоб сприяти навчанню лікарів первинної медичної допомоги на рівні громади для лікування психічного здоров’я на місцевому рівні.

Візит Клюге в Україну був зосереджений на передачі “найбільшої гуманітарної допомоги в історії” організації охорони здоров’я, яка включала 59 імунізаційних автобусів, мобілізованих для транспортування щеплень дітям.

Зауважимо, 16 лютого дружина презиента Олена Зеленська зустрілася з директором Європейського регіонального бюро ВООЗ доктором Гансом Клюге та міністром охорони здоров’я України Віктором Ляшком. На зустрічі обговорили результати аудиту ресурсів системи надання послуг у сфері психічного здоров’я, проведеного в межах роботи над Всеукраїнською програмою ментального здоров’я.